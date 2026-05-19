Bürgerwerkstatt in Hornberg: So gestalten Einwohner die Zukunft mit

Bei der Zukunftswerkstatt in der Stadthalle diskutierten Bürger über die Stadtentwicklung. Grundlage waren eine Umfrage sowie eine Ortsrallye der Grundschüler.
Was zählt für Hornbergs Zukunft und wie lebt es sich jetzt im Ort? Bei der Zukunftswerkstatt in der Stadthalle am Montagabend war die Bürgerschaft gefragt. Die städtische Weiterentwicklung im Rahmen der Fortschreibung des Gemeindeentwicklungskonzeptes (GEK) fand viel Interesse bei den Einwohnern. „Niemand kennt unsere Gemeinde so gut wie die Menschen, die hier leben und deshalb ist Ihre Meinung so wichtig“, betonte Bürgermeister Marc Winzer.