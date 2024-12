Bürgerwehr in Villingen

1 Zahlreiche Ehrungen und Beförderungen gab es bei der Historischen Bürgerwehr und Trachtengruppe Villingen. Foto: Willi Zimmermann

Eine nahrhafte Belohnung für den treuen Dienst gibt es seit mehr als 200 Jahren. Im Rahmen des gemeinsamen Essens auf Kosten der Stadt im Alten Rathaus standen auch die Auszeichnung verdienter Mitglieder und Beförderungen an.









Am ersten Freitag im Dezember steht im Saal des Alten Rathauses in Villingen alljährlich das traditionelle Käsvesper der Historischen Bürgerwehr mit ihren Abteilungen, zu denen die Kavallerie, die Miliz, die Stadt- und Bürgerwehrmusik und Trachtengruppe gehören, an.