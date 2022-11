Bürgerwehr "City Angels" in VS

1 Filippo Lo Verde hat die Bürgerwehr "City Angels" gegründet und möchte gemeinsam mit Bekannten die Augen in der Stadt offen halten. Foto: Eich

Sie wollen Streife laufen, Frauen auf dem Nachhauseweg begleiten und im Ernstfall die Ordnungshüter rufen: Filippo Lo Verde hat die Bürgerwehr "City Angels" gegründet und war am Wochenende bereits unterwegs.















Villingen-Schwenningen - Eines ist Filippo Lo Verde besonders wichtig – er will das weit verbreitete Bild von Bürgerwehren neu zeichnen. "Wir werden jetzt nicht mit Knüppeln durch die Straßen laufen", sagt der 45-Jährige, der in Schwenningen aufgewachsen ist. Trotzdem möchte er einen Beitrag für die Sicherheit auf den Straßen in VS leisten.

Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt er, wie er das schaffen möchte: "Wir werden Spaziergänge machen und melden, wenn etwas auffällt." Für ihn ist klar, dass die "City Angels" – diesen Namen hat er für die Bewegung gewählt – keinesfalls Selbstjustiz verüben werden.

Er bezieht sich auf das Jedermannsrecht

Auch deshalb, weil Lo Verde die Gesetzeslage genau kennt. "Ich bin in der Sicherheitsbranche tätig und weiß, dass es Gesetze gibt, an die man sich zu halten hat." Gleichzeitig ermöglicht ihm das so genannte "Jedermannsrecht", im Ernstfall auch tätig zu werden. Dabei handelt es sich um das Recht eines jeden Bürgers, einen mutmaßlichen Täter auf frischer Tat auch ohne richterliche Anordnung vorläufig festzunehmen.

Für den 45-Jährigen gehöre es zur Zivilcourage dazu einzugreifen, "und die haben mittlerweile viele leider vergessen". Es gehe für ihn insbesondere darum, "dass vier Augen mehr sehen als zwei". Schließlich wisse er, dass Polizei und der Kommunale Ordnungsdienst überlastet oder personell zu dünn ausgestattet sind. Ein Miteinander und kein Gegeneinander seien ihm deshalb besonders wichtig. Und: Im Gegensatz zur rechtsextremen Partei "Der III. Weg", die die Taten instrumentalisierten, gehe es ihm keinesfalls um politische Zwecke.

Am Wochenende war er bereits unterwegs

Mit auserwählten Bekannten war er am Wochenende bereits in Gruppen unterwegs und hatte dabei insbesondere die "Hotspots" in Schwenningen im Blick: Mauthepark, Neckarpark, die Wege in Richtung Eisstadion sowie der Bereich rund um Sturmbühlstraße und Marktplatz. Besondere Ereignisse habe es glücklicherweise nicht gegeben.

Zukünftig möchte er zudem Frauen anbieten, sie auf dem Heimweg zu begleiten – aus dem Bereich des Einzelhandels habe er Rückmeldung erhalten, dass Verkäuferinnen nach Ladenschluss ein mulmiges Gefühl hätten, wenn sie alleine durch die Stadt müssen.

Menschen trauen sich nicht auf die Straße

"Die Menschen trauen sich nicht mehr auf die Straße", sagt er. Schuld daran seien die vielen Nachrichten zu Übergriffen oder Gewaltdelikten, beispielsweise der brutale Angriff auf eine 65-Jährige in Villingen oder die Zustände im Neckarpark. Der Wahl-Bad Dürrheimer denkt dabei auch an seine Töchter, "die lasse ich nicht in die Stadt". Das soll sich auch dank "City Angels" wieder ändern.

Von Seiten der Behörden blickt man mit einer gewissen Skepsis auf solche Bewegungen. Polizeisprecher Jörg Kluge erklärt in diesem Zusammenhang, dass die Exekutive weiterhin in die Hand der Polizei gehöre – es spreche jedoch nichts dagegen, wenn Bürger Augen offen halten.

Stadt schaut ganz genau hin

Das erklärt auch Madlen Falke für die Stadtverwaltung. Ganz generell könne gesagt werden, dass das Gewaltmonopol beim Staat, also der Landespolizei, und der Stadt, hier der Kommunale Ordnungsdienst, liege. Falke: "Wir beobachten diese Form der Aktivitäten sehr genau und werden dabei auch unter die Lupe nehmen, welche Beteiligten sich hier aktiv zeigen." Grundsätzlich sei es aber nicht verboten, als Gruppe in der Stadt unterwegs zu sein und die Augen offen zu halten.