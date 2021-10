4 Nicht ganz gefüllt ist die Stadthalle am Montagabend. Viele nutzen auch die Möglichkeit, die Versammlung per Live-Stream zu verfolgen. Foto: Nädele

Bürgerversammlung: OB Broß betont Dialogbereitschaft / Breite Meinungsvielfalt abgebildet















Endlich ein direkter Austausch, endlich Pläne zum Anfassen, endlich Antworten – aber bei weitem noch keine Lösung: Die Bürgerversammlung zum Thema Mobilität am Montagabend erwies sich als informativ und umfassend. Sie ist ein Anfang.

Rottweil. Der befürchtete Ansturm auf die Stadthalle blieb aus: Etliche Plätze blieben leer. Doch das kann nicht als Mangel an Interesse gewertet werden. Viele, so war schon im Vorfeld zu hören, zogen es vor, die Online-Übertragung der Versammlung zu nutzen. Auch der Gegenwind gegen das geplante zweite Parkhaus hatte sich im Vorfeld – neben zahlreichen Leserbriefen – online abgebildet: Mehr als 3000 Menschen haben inzwischen die Online-Petition gegen die Planung unterzeichnet.

Ergebnis ist offen

Oberbürgermeister Ralf Broß setzte seine wichtigste Botschaft an den Beginn der Versammlung: "Es ist noch keine Entscheidung gefallen." Es gehe an diesem Abend darum, Vorstellungen und Ideen aufzuzeigen – als Auftakt zu einem "ergebnisoffenen Entscheidungsprozess". Man wolle auch nach der Versammlung im Dialog bleiben, betonte er und lud dazu ein, an Workshops in Sachen Mobilität der Zukunft für Rottweil teilzunehmen. Es sei ihm bewusst, dass das zweite Parkhaus von vielen kritisch gesehen werden. Deshalb müsse gemeinsam ein gangbarer Weg gefunden werden.

Broß betonte auch: "Wir bauen kein Parkhaus für die Besucher der Landesgartenschau." Vielmehr gebe die Landesgartenschau die Chance, Mobilität neu zu denken. Mit einem Bild vom von Bussen und Autos verstopften Friedrichsplatz machte er klar, dass hier der Ausgangspunkt stecke. Diese Situation wolle man verändern, mehr Aufenthaltsqualität für Bürger und Gäste schaffen – auch mit Blick auf den nahen Andockpunkt der Hängebrücke.

Viele Fragen

Hanna Kasper und Maximilian Stamm vom Büro Translake moderierten dann die erste Fragerunde – die gleich die Komplexität des Themas abbildete: Josef Weiß hakte nach, warum man mit einem Einbahnverkehr am Friedrichsplatz nur eine halbherzige Lösung schaffe und den Bereich nicht einfach ganz sperre. OB Broß verwies auf die topografische Lage der Stadt, die nunmal keinen Ringverkehr um die Stadt zulasse. Eine mögliche Einbahnregelung sei aber nur ein erster Schritt. Möglicherweise könne man bei einer versuchsweisen Sperrung die Verkehrsströme aufzeigen, die sich dann anderswo entwickeln. Berechnet seien diese aber schon längst.

Bei der Frage von Thomas Pahl, warum nicht auch der Bereich oberhalb des Schwarzen Tores in die Fußgängerzone integriert würde, landete Broß abermals bei den Verkehrsströmen. "Wir brauchen momentan die Waldtorstraße um den Verkehr zu führen." Zeitgleich gingen dutzende weitere Fragen online ein, die im Nachgang beantwortet werden sollen. Peter Mentner monierte, dass die Verlegung des Zentralen Busbahnhofs die berüchtigte "Rote Wand" einfach nur um 200 Meter in den Nägelsgraben verlagere. Gebe es denn Alternativen zu diesen Bussen, die scheinbar als "gottgegeben" angesehen würden? Broß verwies hier auf den aktuellen Status. Die Busse sind Bestandteil des ÖPNV, der wiederum ist beim Kreis angesiedelt, es gebe Verträge. Dennoch gehe er auch hier von einem Innovationsschub aus.

Ein breit gefächertes Meinungsbild ergab sich dann aus vier "Perspektiven" unterschiedlicher Interessengruppen auf dem Podium.

Handel fordert Ausgleich

Detlev Maier stellte als Vorsitzender des Gewerbe- und Handelsvereins (GHV) klar: Man wolle nicht mehr Parkplätze am Nägelesgraben, man wolle aber, dass die durch den ZUP wegfallenden Plätze im Norden kompensiert werden. "Die Innenstadt muss erreichbar sein – und auch ein E-Auto braucht einen Parkplatz." Die Frage sei: Muss es ein Parkhaus an diesem Standort sein? Hier gelte es, Alternativen zu prüfen – "vielleicht unter der Erde". Applaus erhielt er für die Zusage, dass die Dauerparker im bestehenden Parkhaus (darunter viele Mitarbeiter der Stadt) auf dem Parkdeck des Culinara unterkommen könnten. Sicher sei: Ohne Auto werde es im ländlichen Bereich in den nächsten fünf bis zehn Jahren nur schwerlich gehen.

Alternativen müssen her

Carl Soballa als einer der Initiatoren der ersten Unterschriftenaktion beleuchtete visionär das Thema Mobilität. Sein Blick richtete sich vor allem darauf, dass den Menschen attraktive Alternativen angeboten werden müssten. Ein besser getakteter ÖPNV, mehr Service und Wege für Radfahrer. Nur Autos zu verbannen – das schränke die Menschen ein.

Auch Ute Bott als Organisatorin der Fahrraddemo gegen das Parkhaus forderte, den ÖPNV massiv weiter auszubauen und appellierte an alle, die vielfältige Beteiligung an der Entwicklung nun fortzuführen. "Wir wollen die wertvollen Flächen im Nägelesgraben nicht für ein Parkhaus opfern." Der Nagolder Bürgermeister Hagen Breitling zeigte auf, wie ein kompletter Umbau der Innenstadt in seiner Stadt zu mehr Aufenthaltsqualität geführt hat – bei dennoch zentrumsnahen Parkmöglichkeiten.

Gruppierung außen vor

Nicht zu Wort kam die neue Gruppierung der Parkhaus-Gegner um Frank Huber und Peter Mentner. Die Stadt sei nicht auf die Gruppe zugegangen und kurzfristig sei man mit einem Statement nicht zugelassen worden, bedauerte Menter unserer Redaktion gegenüber.

In der zweiten Hälfte der Versammlung kamen dann Experten zu Wort und es gab Raum für weiter Fragen (wir werden noch berichten). Das geplante Ende um 21.45 Uhr wurde überzogen. Ein komplexes Thema eben..

Kommentar

Ja, die Rottweiler können um ein Thema hitzig debattieren. Sie lassen sich keine Planung vor die Nase setzen, die ihnen nicht passt – und das ist auch gut so. Die Bürgerversammlung zeigt aber, dass alle willens sind, in einem sachlichen Dialog das Bestmögliche für die Stadt zu erreichen. Erschreckend deutlich wird auch, wie weit der Weg bis zu einer Lösung noch ist. Wenn der Verkehr zunehmend aus der Stadt verschwinden soll, brauchen die Menschen Alternativen. Doch wie und wo? Der öffentliche Nahverkehr ist von einem bürgernahen Angebot noch meilenweit entfernt, Radfahren in der Stadt bislang ein Abenteuer. Immerhin: OB Ralf Broß hat am Montag so deutlich wie noch nie gesagt, dass das Ergebnis noch offen ist. Er hat den Kritikern die Hand ausgestreckt. Und die werden beherzt zupacken – auch wenn Händeschütteln gar nicht mehr in ist.