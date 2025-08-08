Bürgerversammlung in Schonach: Beim Thema Wintersport wird’s hitzig

Vieldiskutiert ist die Beschneiung des Skilifts Winterberg. „Blödes Geschwätz im Dorf“ kann Schonachs Bürgermeister Jörg Frey gar nicht leiden. Er nimmt die Schneimeister in Schutz.
Bürgermeister Jörg Frey betonte, dass erst durch den Weltcup in der Nordischen Kombination eine entsprechende Ergänzungsbeschneiung an Schanze und Loipe im Wittenbach möglich geworden wären, entsprechende Schneeerzeuger zu beschaffen, die in geringer Form auch am Winterberg genutzt werden können. Die beiden Schneimeister Günter Herr und Benjamin Duffner würden mit großen Fachwissen und enormem Engagement für eine effektive Beschneiung sorgen.