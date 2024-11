Bürgerversammlung in Schönwald

1 Auf viel Zuspruch stößt auch in diesem Jahr die Bürgerversammlung in der Uhrmacher-Ketterer-Halle in Schönwald. Foto: Hans-Jürgen Kommert

Unter dem Motto „Miteinander älter werden“ ging es schwerpunktmäßig um Pflege und Betreuung im Ort. Die ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe könnte hier eine Lücke schließen.









Miteinander älter werden – unter diesem Motto fand in der Uhrmacher-Ketterer-Halle am Donnerstagabend die gut besuchte Bürgerversammlung statt. Der Altersdurchschnitt in der kleinen Kommune im Westkreis liege bei 47 Jahren, sagte Bürgermeister Christian Wörpel.