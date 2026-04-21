Bürgerversammlung in Festhalle: Wie Steinach Projekte in der Zukunft trotz angespannter Lage angehen möchte

Steinach hat bis 2030 viel vor – doch die Ressourcen sind begrenzt. Bei einer Bürgerversammlung stellte Rathauschef Benedikt Eisele den Haushalt vor und warb für eine Bürgerstiftung.
Am Samstagabend wurde ein neues Format des Frühjahrsempfangs getestet. Zuerst fand im neu gestalteten Pfarrgarten bei schönstem Wetter ein Empfang für geladene Gäste aus Gesellschaft, Politik, Vereinen und Wirtschaft statt. Danach ging es in der Turn- und Festhalle mit einer sehr gut besuchten Bürgerversammlung weiter.