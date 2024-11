1 Die Einladung an die Tös-Familie. Foto: Freiamt Tös

Das „Freiamt Tös“ begeht auch in diesem Jahr am 1. Advent die Vorweihnachtszeit und lädt seine Mitglieder (und die, die es künftig gerne werden wollen) am Sonntag, 1. Dezember, 14.30 Uhr, in das „Café Bohne“ ein.

Wie auch bei den bisherigen „Adventskaffees“ sowie bei sonstigen, gemeinsamen Unternehmungen soll so im Sinne des Vereinszwecks das nachbarschaftliche Miteinander der Bewohner und Mitglieder im „Tös“ gepflegt werden und ein Kennenlernen und Austausch bei Kaffee und Kuchen in weihnachtlicher Stimmung stattfinden.