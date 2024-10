Start war in der Rosswaldanlage. Von dort führte es die lautstark „Hit isch Kilbe“ und „Ich geh mit meiner Laterne“ singende Gruppe über vier Singstationen mit kürzerem und längerem Aufenthalt talwärts.

Zwölf Kinder im Alter zwischen zwei und zehn Jahren kamen genauso auf ihre Kosten wie sämtliche Erwachsenen, welche die Laufgruppe auffüllten. Ziel des Kilbelaufs war das Café Hirschbrunnen, welches die 46 Personen große Gruppe kurzfristig bewirtete, da das ursprünglich eingeplante Restaurant überraschenderweise kurzfristig unmittelbar vor der Kilbe die Tore schloss.

Nach dem Einzug mit vielen bunten Laternen und Kilbegesang wurde das vorbestellte und von Wolfgang Glück mit Team zubereitete und servierte Kilbeessen genossen.

Ein Duo seit 60 Jahren dabei

Traditionell wurden im Verlauf des Abends auch Vereinsmitglieder für ihre langjährigen Mitgliedschaften von der Vorsitzenden Heide Pfaff geehrt und bekamen ein Ehrungspräsent. Dieses Jahr waren es Daniela und Robert Harter für ihre 25-jährige Mitgliedschaft, Ilona und Hans Hilser für 50-jährige Mitgliedschaft und Adelheid und Hans-Jörg Münzer für sagenhafte 60 Jahre Mitgliedschaft.

In gemütlicher Atmosphäre klang so der Kilbeabend aus und man freut sich jetzt schon auf das nächste gesellige Ereignis – den Frauenkaffee am 17. November mit Einkehr.