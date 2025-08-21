Bürgerverein Bisingen: Helfer-Treffen klingt mit zünftigem Vesper aus

Die Helfer des Vereins Bürger helfen Bürgern haben Tipps für ihr Ehrenamt während eines Treffens im ehemaligen Schulhaus in Thanheim erhalten.
Die Helfer des Vereins Bürger helfen Bürgern sind im ehemaligen Schulhaus in Thanheim zusammengekommen. In einem ausführlichen Überblick über den Verein und seine Aufgaben und den Wert der sozialen Arbeit fasst Heide Pick die Arbeit des Vereines und der Mitglieder zusammen. Sie lobte aus ihrer noch jungen Vereinssicht das Engagement und blickte dabei hoffnungsvoll in die Zukunft.