Bürgerverein Bisingen: Helfer-Treffen klingt mit zünftigem Vesper aus

Die Helfer des Vereins Bürger helfen Bürgern haben Tipps für ihr Ehrenamt während eines Treffens im ehemaligen Schulhaus in Thanheim erhalten.

Die Helfer des Vereins Bürger helfen Bürgern sind im ehemaligen Schulhaus in Thanheim zusammengekommen. In einem ausführlichen Überblick über den Verein und seine Aufgaben und den Wert der sozialen Arbeit fasst Heide Pick die Arbeit des Vereines und der Mitglieder zusammen. Sie lobte aus ihrer noch jungen Vereinssicht das Engagement und blickte dabei hoffnungsvoll in die Zukunft.

Im Anschluss gab Edelgard Ertl in ihrer Funktion als Finanzchefin einige Hinweise bezüglich der Helfer-Abrechnung. Danach stellte der zweite Vorsitzende Rudolf Buckenmaier die rechtlichen Grundlagen für die ehrenamtliche Arbeit der Helfer/innen vor.

Favorit ist derzeit ein Ford Kombi

Er verwies auf die Ehrenamtspauschale, die steuerlichen Grundlagen auch im Hinblick auf die Unterschiede bei Helfer-Einsätzen und beim Fleckahopser. Dazu gab es auch mehrere Nachfragen der Helfer/innen. Weiterhin stellte er die derzeitigen Bemühungen um eine Neuanschaffung eines Fleckahopser-Fahrzeugs dar. Als Favorit stellte er einen Ford Kombi vor; die Details sind aber noch mit dem Händler und vor allem mit der Gemeinde zu klären.

Abschließend wartete im überdachten Bereich unter dem Schulhaus ein zünftiges Vesper für alle Teilnehmer/innen. Dort ergab sich die Gelegenheit, dass man miteinander ins Gespräch kommt, Erfahrungen austauscht und nicht zuletzt auch das eine oder andere Problem besprechen und vielleicht auch lösen konnte. Erst zu vorgerückter Stunde konnte der Abbau beginnen und das Treffen mit einem sehr positiven Fazit beendet werden.