1 OB Dirk Abel beim Bürgertreff im vergangenen Jahr Foto: Eyckeler

Der Balinger Bürgertreff 2025 findet am Samstag in der Stadthalle statt. Alle Bürger sind hierzu eingeladen. Unterhaltungsprogramm gibt es auch für die kleinsten Besucher.









Am Anfang eines neuen Jahres steht in Balingen traditionell der Bürgertreff an. Dieser findet am Samstag, 11. Januar, um 15.30 Uhr in der Stadthalle statt. „Hierzu sind wieder alle Balingerinnen und Balinger herzlich eingeladen“ schreibt die Stadt auf ihrer Homepage. Einlass ist ab 14.30 Uhr.