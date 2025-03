Bürgertreff in Meßstetten: Das Gänseblümchen überholt links

1 Gisela Dreer verblüffte mit ihren Kenntnissen über Kräuter und vermeintliches Unkraut. Foto: Rüdiger Wysotzki

Was Unwissende für Unkraut halten, kann ein Kraut mit vielen positiven Wirkungen sein. Gisela Dreer kennt den Unterschied – und hat ihn mit interessierten Meßstettern beim Bürgertreff geteilt.









Frühlingskräuter wachsen reichlich rund um Meßstetten. Damit die Passanten sie auch erkennen und nutzen können, hatte der Verein zur Förderung der Altenhilfe die fachkundige Kräuterpädagogin und Klinikseelsorgerin Gisela Dreer in den Bürgertreff in der Hangergasse eingeladen. Manches Kraut, das am Wegesrand wächst, werde gar nicht beachtet, so Dreer.