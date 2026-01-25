Bürgertreff in Hechingen-Stetten: Das Drama um die Halle in aller Munde

Der Stettener Bürgertreff war geprägt von Zuversicht im Vertrauen auf die Stärken einer lebendigen Dorfgemeinschaft. Der Tatort Turn- und Festhalle war das Thema des Abends.
Für ihre letzten Lebenstage hatte sich die Stettener Festhalle noch einmal fasnetsbunt geschmückt, um die Messpunkte der kontinuierlichen Bauwerksprüfung an der Hallendecke zu überdecken. Der Musikverein spielte unter der souveränen Leitung von Rainer Fink keine Trauer-, sondern aufmunternde Festmusik. Nein, eine Trauerfeier war der Bürgerabend ganz und gar nicht.