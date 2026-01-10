Bürgertreff Balingen: Passender Rahmen für neue Bürgerstiftung

Beim Bürgertreff 2026 der Stadt Balingen wurde die sogenannte Bürgerstiftung Balingen offiziell ins Leben gerufen. OB Abel blickte zudem auf das Jahr 2025 zurück.
Oberbürgermeister Dirk Abel begrüßte neben zahlreichen Bürgern und Ehrengästen einen ganz besonderen Redner zum diesjährigen Bürgertreff in der Balinger Stadthalle. Reinhold R. Geilsdörfer ist Vorsitzender Geschäftsführer der Dieter Schwarz Stiftung und damit Experte in Sachen Stiftungen – und eine solche wurde am Wochenende offiziell in der Eyachstadt ins Leben gerufen.