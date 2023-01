4 Der Balinger Opernchor überzeugte einmal mehr. Foto: Reich

Seit 40 Jahren gibt es die Balinger Stadthalle. Grund genug, das Wahrzeichen der Stadt in den Mittelpunkt des Bürgertreffs zu stellen, der – na klar – in der Stadthalle stattfand.















Balingen - Es ist guter Brauch, dass die Stadt zum Beginn eines neuen Jahres zum Bürgertreff einlädt. Der stand am Samstag unter einem besonderen Motto, galt es doch eine Jubilarin zu ehren: Die Stadthalle wird 40 Jahre alt. So erfuhren die Besucher – und es waren viele, die den Weg zum Stelldichein an der Hirschbergstraße gefunden hatten – manch Neues über die Balinger Vorzeigeveranstaltungsstätte, ließen sich von Machern und Wegbegleitern mitnehmen in eine kurzweilige Zeitreise.

So gab es eine Hommage des Melchinger Theaters Lindenhof an die Balinger Einrichtung. Beide Institutionen seien "Geschwister". "Wir sind stolz darauf, das Haustheater der Stadthalle Balingen zu sein", hieß es in der Laudatio. "Wir spielen sehr gerne hier".

Eine doppelte Premiere

Dass sie nicht die einzigen sind, die dies tun, war in einem spannenden Film zu sehen, den Stadthallen-Geschäftsführer Matthias Klein präsentierte. Da kamen langjährige Weggefährten wie der Gründungsgeschäftsführer Ulrich Klingler, der die Einrichtung 35 Jahre lang prägte, zu Wort. Er erzählte davon, wie sich die Premiere einer Stadthallen-Eigenproduktion und die Geburt seiner Tochter nur schwerlich koordinieren ließen. Erinnert wurde an die Auftritte vieler großen Stars, an Ausstellungen von Werken Picassos, Monets und Rizzis, um die nicht wenige renommierte Galerien die Stadt Balingen beneiden. Und wodurch die Stadt ein nicht nur landesweites Renomee erfuhr.

Ein eingeklemmter Dackel

Humoristisch näherte sich Kabarettist Helge Thun Balingen und seinen Besonderheiten. So hat er Gedichte über die Jugendfeuerwehr der Stadt verfasst, die mit Lego-Figuren übt, und über einen Einsatz, bei dem es einen eingeklemmten Dackel zu befreien galt. Ein Heimspiel hatten auch "Die Kächeles", die schon oft zu Gast in der Halle waren.

Auch ein Heimspiel hatten der Balinger Opernchor und die arcademia sinfonica, die den Bürgertreff musikalisch mit Auszügen aus der jüngsten Eigenproduktion "Zar und Zimmermann" begleiteten.

Die gute Stube der Stadt

40 Jahre Stadthalle bedeuten auch "40 Jahre gute Stube", wie es Balingens Noch-Oberbürgermeister Helmut Reitemann formulierte. Dass diese Stube auch die kommenden 40 Jahre lang Magnet für Künstler und Besucher sein wird, waren sich die Gäste des Besuchertreffs im anschließenden "Sehen-und-gesehen-werden" im Foyer des mittlerweile fast schon altehrwürdigen Gebäudes einig.

Das Video "40 Jahre Stadthalle Balingen" gibt es im Internet unter der Adresse https://cloud.balingen.de/in dex.php/s/lXynWuNBuWZ 0bEp zu sehen.