Schnelltests auf Staats- und damit Steuerzahlerkosten gibt es in Baden-Württemberg ab Freitag nur noch für bestimmte Risikogruppen. Andere müssen drei Euro zuzahlen. Welche Auswirkungen hat das auf die Corona-Teststellen in Horb?















Horb - Karin Hinger, die das Testzentrum am Flößerwasen betreibt, hält die weitgehende Abschaffung der kostenlosen Corona-Tests für einen Fehler: "Aus meiner Sicht hätten die Bürgertests weiterhin für alle kostenlos bleiben müssen."

Hinger hält das neue Regelwerk für nicht umsetzbar – jedenfalls nicht in der Art und Weise, wie es sich die Politik vorstellt. Denn: Anspruch auf einen kostenlosen Test haben fortan zum Beispiel Besucher und Patienten in Alten- und Pflegeheimen und Krankenhäusern.

Sind potenzielle Betrüger ausreichend abgeschreckt?

Wer es mit der Ehrlichkeit aber nicht so genau nimmt, braucht also nur zu sagen, dass er einen Test für einen Krankenhaus- oder Pflegeheimbesuch benötigt. "Wie sollen die Teststellenbetreiber überprüfen, ob sie nicht angeschwindelt werden?", fragt sich Hinger. "Soll die sich im Krankenhaus befindende Person einen unterschriebenen Brief schreiben, in dem sie versichert, dass die Person XY plant, sie im Krankenhaus zu besuchen? Bei all den Ausnahmeregelungen sehe ich da große Schwierigkeiten bei der Umsetzung", sagt Hinger.

Hermann Walz für einheitliche Regelungen

Das sieht auch Hermann Walz so, der unter anderem das Testzentrum "HWC Pflege" beim Kasernenareal betreibt. "Mit den neuen Regelungen ist Tür und Tor für Unfug geöffnet, das war absolut vorauszusehen", sagt Walz. Wie Hinger hätte es auch Walz besser gefunden, wenn die Regelungen einheitlich gewesen wären. "Es ist ja an für sich in Ordnung, dass die kostenlosen Tests abgeschafft werden. Aber wenn schon gezahlt werden muss, dann sollten in einem Land, in dem alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, auch alle zahlen müssen. Entweder alle zahlen oder niemand zahlt. So müsste es eigentlich geregelt sein."

Die neuen Regelungen sind aber alles andere als einheitlich und einfach: Wer etwa einen Risikokontakt hatte oder eine Warnung auf der Corona-App erhielt, einen Test für eine Veranstaltung machen will, muss den Eigenanteil von drei Euro bezahlen. Auch Menschen, die Ältere und Pflegebedürftige daheim besuchen, sind von der neuen Regel nicht ausgenommen und müssen den Eigenanteil aufbringen.

Wie sinnvoll – oder sinnlos – sind die neuen Regeln?

"Diese Regelung stört mich wirklich sehr, denn gerade ältere und pflegebedürftige Menschen haben sehr unter der Pandemie gelitten", sagt Hinger und nennt ein weiteres Beispiel aus dem Alltag: "Es gab zum Beispiel vor Kurzem einen Fall, in dem etwa 80 Prozent der Senioren, die in einem Reisebus unterwegs waren, positiv auf Corona getestet worden sind. Mit der neuen Testverordnung wäre der erste Test gratis gewesen, alle anderen Kontaktpersonen aus dem Bus hätten sich aber nicht kostenlos testen lassen dürfen. Ich verstehe ehrlich gesagt die Sinnhaftigkeit hinter den neuen Regelungen nicht."

Infektionszahlen steigen an

Aber auch aus einem weiteren Grund hätte es Hinger besser gefunden, wenn auch die anlasslosen Bürgertests weiterhin gratis verfügbar wären: "Bei uns haben sich neulich mal 40 Personen testen lassen, bei 11 Testpersonen war das Ergebnis positiv. Wir hatten zuletzt verstärkt wieder steigende Fallzahlen", erklärt Hinger.

Auch die aktuellsten Zahlen des Robert Koch-Institut (RKI) spiegeln diesen Trend wieder: Das RKI hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwochmorgen mit 646,3 angegeben. Am Vortag hatte der Wert bei 635,8 gelegen, in der Vorwoche bei 488,7 und im Vormonat bei 196,2.

Viele milde, aber auch manche schwere Verläufe

Hinger: "Auch wenn ich mir privat wünsche, dass die Pandemie und alles drumherum bald ein Ende nimmt, habe ich mit Hinblick auf die kommenden Monate ein ungutes Gefühl." Zwar sei es ihren Beobachtungen zufolge so, dass die meisten eine Corona-Infektion mit nur milden Symptomen überstehen. Doch in manchen Fällen könne Corona eben auch "die Falschen treffen". Und bei steigenden Infektionszahlen werde dies immer wahrscheinlicher.

Hinger: "Ich rede ja oft mit den Menschen, die eine Infektion durchgemacht haben und frage sie dann, wie der Verlauf war. Viele berichten mir tatsächlich, dass sie so gut wie gar nichts hatten, aber manche trifft es schon auch hart. Das gehört zur ganzen Wahrheit dazu."

Karin Hinger und Hermann Walz bleiben am Ball

Auch wenn sich Hinger und Walz mit den neuen Corona-Testregeln nicht so recht anfreunden können: Beide bleiben Horb erhalten und denken nicht darüber nach, aufzuhören. Walz: "Auch wenn ich noch auf Rückzahlungen in Höhe von etwa 10.000 Euro warte: Ich mache definitiv weiter, denn wer weiß was im Herbst kommt?"

Auch will Walz jetzt "unter keinen Umständen" seine Test-Zulassung verlieren. Denn: "Wenn die einmal weg ist, bekommt man sie dann auch wieder?" Außerdem seien jetzt auch die ganzen Räumlichkeiten so gut für Corona-Tests organisiert, um entsprechend agieren zu können: Wenn es hart auf hart kommt, hat Walz "Zugriff auf eine Viertel Millionen Tests".