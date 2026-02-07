Bürgerteam geht neue Wege: Den „Dornstetter Treff“ gibt es jetzt häufiger – als Stammtisch

Zusätzlich zum Bürgerfest gibt es den „Dornstetter Treff“ künftig auch einmal pro Quartal – als Stammtisch. Auftakt ist am 11. März.

Die eigene Stadt und die Mitbürger in zwangloser Runde und aus neuem Blickwinkel kennenlernen – das ist die Grundidee des „Dornstetter Treffs“. Seit 2018 organisiert ein Bürgerteam in mehrjährigem Abstand dieses besondere Bürgerfest – von Bürgern für Bürger. In Ergänzung zum Bürgerfest gibt es jetzt auch ein quartalsmäßiges Treffen, so die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Das erste findet am 11. März statt.

„Wir möchten eine Plattform schaffen, in der sich die Menschen in Dornstetten besser kennenlernen und mehr über ihre Stadt erfahren können“, erklärt das Bürgerteam. Zu diesem gehören Ilona Costantino, Ronny Rinck, Andreas Ammer, Daniela Haas und Annette Söllner. Sie alle sind Gründungsmitglieder des Bürgerfests „Dornstetter Treff“ und haben im Laufe der Jahre bemerkt: Ein mehrjähriger Rhythmus ist ein zu großer Zeitabstand. „Wir möchten Neubürger gerne früher abholen, und alteingesessene Dornstetter freuen sich sowieso, wenn man regelmäßiger zusammenkommt“, weiß das Team aus Rückmeldungen.

Der „Dornstetter Treff“ wird deshalb jetzt auch einmal im Quartal als Stammtisch angeboten. Der erste findet am Mittwoch, 11. März, ab 19 Uhr im Café Wohnzimmer statt. Dazu sind alle Dornstetter eingeladen. Bei jedem Treffen wird es Informationen über aktuelle Ereignisse in der Stadt und in der Verwaltung geben. Beim Stammtisch werden auch Bürgermeister Bernhard Haas oder andere Vertreter der Stadtverwaltung vorbeischauen.

Die Termine in diesem Jahr

„Wir sind der Überzeugung, dass Gemeinschaft unter den Bürgern, direkter Austausch und persönliche Verbindung für ein gesundes, starkes Miteinander immens wichtig sind“, erklärt das Team. Dieses will vor allem auch Neubürgern die Möglichkeit geben, schnell in die große Gemeinschaft von Dornstetten und seinen Stadtteilen aufgenommen zu werden. „Dieses Angebot soll nicht nur alle paar Jahre bestehen.“

Der „Dornstetter Treff“- Stammtisch wird 2026 an folgenden Terminen angeboten: 11. März, 10. Juni, 16. September und 18. November.