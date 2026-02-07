Bürgerteam geht neue Wege: Den „Dornstetter Treff“ gibt es jetzt häufiger – als Stammtisch

Zusätzlich zum Bürgerfest gibt es den „Dornstetter Treff“ künftig auch einmal pro Quartal – als Stammtisch. Auftakt ist am 11. März.
Die eigene Stadt und die Mitbürger in zwangloser Runde und aus neuem Blickwinkel kennenlernen – das ist die Grundidee des „Dornstetter Treffs“. Seit 2018 organisiert ein Bürgerteam in mehrjährigem Abstand dieses besondere Bürgerfest – von Bürgern für Bürger. In Ergänzung zum Bürgerfest gibt es jetzt auch ein quartalsmäßiges Treffen, so die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Das erste findet am 11. März statt.