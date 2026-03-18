Bürgerstiftung Rheinfelden: Hochglanzbroschüre zum 20-jährigen Bestehen vorgestellt

Die von der Bürgerstiftung Rheinfelden herausgegebene Festschrift wurde am Mittwochabend im Rahmen der Vernissage „Fotoausstellung“ bei einer Feier – die gleichzeitig den Auftakt ins Jubiläumsjahr bildet – in der Sparkasse vorgestellt. „Eine wunderbare Chronik, nach meiner Ansicht perfekt. Viele Bilder sprechen mehr als Texte“, so das Lob von Oberbürgermeister Klaus Eberhardt.

Eberhardt ist beeindruckt Das Stadtoberhaupt hob hervor: „20 Jahre Bürgerstiftung, das bedeutet 20 Jahre Engagement und gemeinsames Handeln für unsere Stadt.“ Eberhardt zeigte sich beeindruckt von den verschiedensten Facetten des Engagements für alle Generationen. Neben den Projekten für die Bürgerschaft hat die Bürgerstiftung mit dem Bürgerpreis und dem Ehrenpreis weitere Glanzlichter initiiert. Damit werden Menschen und Initiativen ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise für das Gemeinwohl einsetzen.

„Guter Nährboden“

Es werde ausgedrückt, was für die Stadt Rheinfelden entscheidend sei, so der OB weiter. Entwicklung von außen sorge für Bewegung, und das sei eine Leistung der Bürgerstiftung. „Die Bürgerstiftung hat einen guten Nährboden gefunden, das sind die Bürger und die Betriebe“, bilanzierte der Oberbürgermeister.

Die Ausstellung lasse erahnen, was in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten geschehen ist, brachte es Stiftungsratsvorsitzender Rainer Liebenow auf den Punkt. Viele Projekte wurden selbst entwickelt, man sei auf Einzelpersonen und regionale Institutionen zugegangen. Als Hintergrund werde über eine Million Euro gebraucht, um arbeiten zu können. „Der Vorstand hat sehr viel geleistet, ein Dankeschön an alle“, sagte Liebenow.

Vorsitzende Cornelia Rösner verdeutlichte: „20 Jahre Bürgerstiftung Rheinfelden, das sind vor allem 20 Jahre Engagement von Menschen für Menschen. Was mit einer Idee engagierter Bürgerinnen und Bürger, der Stadtverwaltung und des St. Josefshauses begann, ist heute ein lebendiger Teil unserer Stadt geworden.“ Ihr Fazit: „Wenn Menschen gemeinsam etwas bewegen wollen, dann können aus Projekten Chancen und aus einer Idee Wirklichkeit werden. Sie zeigt, was möglich wird, wenn eine Stadt nicht nur ein Ort ist, an dem man lebt, sondern eine Gemeinschaft, für die man sich gemeinsam einsetzt.“

Festschrift mit drei Kapiteln

Rösners Vorgänger Norbert Dietrich, der von 2013 bis 2021 den Vorsitz inne hatte, war federführend für die Bestandsaufnahme, die in der Festschrift in Bild und Text dokumentiert ist. Der Kernbereich der Arbeit der Bürgerstiftung ist aufgegliedert in abgeschlossene und laufende Projekte, Aktionen und Veranstaltungen. Das zweite Kapitel betrifft die Strukturen des Stiftungsbetriebs, hier wird auch die Entwicklung der Finanzen dargestellt. So wird die Summe von nahezu 300 000 Euro erwähnt, die die Stiftung bisher aus den Erlösen des Stiftungskapitals und aus Spenden in Projekte für die Bürgerschaft Rheinfeldens investieren konnte.

Das dritte Kapitel befasst sich mit den Qualitätskriterien, Zustiftungen, Spenden und dem Thema Vererben oder Schenken. Es berührt die existenzielle Grundlage der Bürgerstiftung, denn ohne solche finanziellen Zuwendungen aus der Bürgerschaft und der Geschäftswelt ist die Stiftung nicht entwicklungsfähig.