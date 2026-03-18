Bürgerstiftung Rheinfelden: Hochglanzbroschüre zum 20-jährigen Bestehen vorgestellt

Ein Teil der Innenstadt ziert das Titelbild der Broschüre „2006 – 2026, das zweite Jahrzehnt“ der Bürgerstiftung Rheinfelden. Diese feiert ihr 20-jähriges Bestehen.
Die von der Bürgerstiftung Rheinfelden herausgegebene Festschrift wurde am Mittwochabend im Rahmen der Vernissage „Fotoausstellung“ bei einer Feier – die gleichzeitig den Auftakt ins Jubiläumsjahr bildet – in der Sparkasse vorgestellt. „Eine wunderbare Chronik, nach meiner Ansicht perfekt. Viele Bilder sprechen mehr als Texte“, so das Lob von Oberbürgermeister Klaus Eberhardt.