1 Dank eines weiteren Balkens können alle Turnerinnen ihre Wettkampfküren üben. Foto: Bürgerstiftung Weil eine weitere Mannschaft aus Aistaig bei Oberndorf in den Ligabetrieb eingestiegen ist, werden Trainingsgeräte knapp.







Link kopiert



In diesem Jahr wird der TSV Aistaig erstmals mit zwei Mannschaften in der Turn-Liga antreten. Nach dem großen Erfolg der Aistaiger Kür-Mannschaft im vergangenen Jahr, als sie sich gegen acht weitere Mannschaften durchsetzte und den Aufstieg in die Kreisliga A feierte, steigt in diesem Herbst auch der Nachwuchs in die Liga ein.