Bürgerstiftung lud ein: So unterhaltsam war der Leseabend in Hornberg

Die Hornberger Bürgerstiftung hat zu einem humorvollen Leseabend eingeladen. Das Publikum erlebte einen abwechslungsreichen Mix aus Witz, Wortkunst und Zauberei.
Zum zweiten Mal hatte die Hornberger Bürgerstiftung zu einem humorvollen Leseabend in den Sitzungssaal des Rathauses eingeladen. „Das erste Mal im vergangen Jahr war ein Experiment gewesen. Wir machen viel nach Versuch und Irrtum und schauen, was den Leuten gefällt“, schickte Vorsitzender Franz Kook der Veranstaltung vorweg. Offensichtlich war die Premiere im vergangenen Jahr gut angekommen, denn auch dieses Mal waren die Sitzreihen mit gespannten Zuhörern gut gefüllt.