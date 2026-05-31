Bürgerstiftung Lörrach: Wie Manfred Weil mit „Leben“ dem Schicksal trotzte

Möglich machte den Erwerb die Unterstützung durch den Museumsfonds der Bürgerstiftung Lörrach.
Dank der Unterstützung durch den Museumsfonds der Bürgerstiftung konnte das Dreiländermuseum Lörrach ein Gemälde des Kölner Malers Manfred Weil erwerben. „Leben“ ist der Titel des Ölbildes aus dem Jahr 2002, es „ergänzt unsere Sammlung hervorragend und füllt eine Lücke“, wird Museumsleiter Jan Merk in einer Mitteilung der Bürgerstiftung zitiert. Zum einen, weil dem Fundus an Fotos und Objekten, den Dokumenten „und dem vielen Papier“ zum Schwerpunktthema Judenverfolgung in Südbaden eine künstlerische Arbeit an die Seite gestellt wird, zum anderen, weil es eine neue Dimension eröffne.