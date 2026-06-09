Bürgerstiftung in Meßstetten: Das sind die Mitglieder des Stiftungsrats

Die Bürgerstiftung in Meßstetten nimmt die nächste Hürde. Jetzt bestellt der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Mitglieder des Rates.

Es ist am Ende doch eine Art Großprojekt, an dem Meßstetten seit Monaten emsig bastelt. Die Bürgerstiftung Meßstetten hatte Bürgermeister Frank Schroft schon beim Bürgerempfang im Jahr 2025 als Vision vorgestellt. Nun heißt es in einem Sprichwort aus dem Volksmund bekanntlich: „Wer Visionen hat, der sollte zum Arzt gehen.“ Doch in Meßstetten ist das nicht nötig, denn hier blieb es nicht bei Worten.

Selbigen folgten in den vergangenen Monaten immer wieder Taten – unter anderem mit Beschlüssen des Gemeinderates. Schon im März dieses Jahres beschloss das Gremium, die Stiftung gründen zu wollen, und beauftragte die Verwaltung mit den nächsten nötigen Schritten.

Unterschiedliche Bereich repräsentieren

Die sind inzwischen weitestgehend erfolgt. Nach dem Beschluss der Satzung stand nun in der jüngsten Sitzung des Meßstetter Gemeinderates der nächste Punkt an. Es galt, die Mitglieder des Stiftungsrats offiziell zu bestellen. Das sind, so sieht es die Satzung vor, maximal sieben an der Zahl, und sie sollen durch alle gesellschaftlichen Schichten durchmischt sein.

Das Ziel: „Unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche der Gesamtstadt Meßstetten repräsentieren“, wie es in der Sitzungsvorlage zu lesen ist. Etwa ein Vertreter aus dem Gemeinderat ist vorgesehen, außerdem einer aus Kultur, Sport oder ein örtlicher Unternehmer. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt drei Jahre, eine Wiederbestellung ist allerdings zulässig, sodass sich die Amtszeit weiter ausdehnen kann.

Viele verschiedene Vertreter

Folgende sieben Personen sind nun also Teil des Stiftungsrats der Meßstetter Bürgerstiftung: Frank Schroft als Bürgermeister der Stadt, Karin Tiefenbach als Vertreterin aus dem Gemeinderat, Patricia Bodmer aus der Kategorie Sportvereine, Stefanie Bodmer-Mrasek aus der Kultur, Christoph Larsen-Mattes als Unternehmer, Pfarrer Philipp Haas und Harald Eppler, der den Verein zur Förderung der Altenhilfe im Stiftungsrat vertreten wird.

Klar ist: Ehe die Verwaltung dem Gemeinderat diese Liste vorgelegt hatte, war natürlich abgeklopft worden, ob bei den besagten Personen auch wirklich die Bereitschaft dazu besteht, dieses Amt auszufüllen. Alle hätten zugesagt, im Falle einer Bestellung die Arbeit im Gremium auch aufzunehmen.

Schlussendlich stimmte der Meßstetter Gemeinderat auch einstimmig für die sieben Mitglieder. Somit sei die organisatorische Grundlage beschlossen, dass die Stiftung ihre Arbeit aufnehmen kann.

Finanzamt prüft

Denn künftig entscheidet der Stiftungsrat über die Verwendung der Stiftungsmittel und „wirkt maßgeblich an der Verwirklichung des Stiftungszwecks mit“, heißt es in der Vorlage weiter.

Apropos weiter: Im nächsten, weiteren Schritt prüft nun das Finanzamt, ob alles passt. Danach kann die Stiftung eingetragen werden. „Dann folgt die Dotation durch die Stadt“, klärte Kämmerer Daniel Bayer zur weiteren Vorgehensweise auf. Die Stadt Meßstetten, so hatte es der Gemeinderat bereits beschlossen, schießt als Startkapital 100.000 Euro zu.

Die Bürgerstiftung ist aber freilich offen für weitere Zustiftungen durch Unternehmen, Privatleute oder sonstige Gönner, die mit Meßstetten und den dortigen Bürgern verbunden sind. Ein wichtiger Schritt wurde nun mit dem Gemeinderatsbeschluss zum Stiftungsrat vorgenommen.