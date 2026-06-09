Bürgerstiftung in Meßstetten: Das sind die Mitglieder des Stiftungsrats

Die Bürgerstiftung in Meßstetten nimmt die nächste Hürde. Jetzt bestellt der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Mitglieder des Rates.
Es ist am Ende doch eine Art Großprojekt, an dem Meßstetten seit Monaten emsig bastelt. Die Bürgerstiftung Meßstetten hatte Bürgermeister Frank Schroft schon beim Bürgerempfang im Jahr 2025 als Vision vorgestellt. Nun heißt es in einem Sprichwort aus dem Volksmund bekanntlich: „Wer Visionen hat, der sollte zum Arzt gehen.“ Doch in Meßstetten ist das nicht nötig, denn hier blieb es nicht bei Worten.