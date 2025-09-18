Bürgerstiftung Hechingen: Diese Vereine und Einrichtungen dürfen sich über Förderung freuen

Die Bürgerstiftung Hechingen fördert in diesem Jahr sieben Vereine und Einrichtungen mit insgesamt 9200 Euro. Ein Überblick über die Projekte, die finanziell profitieren.

Zehn Jahre alt wird die Bürgerstiftung Hechingen im November dieses Jahres, und in der vergangenen Dekade hat sie viel Gutes bewirkt. Jüngst wurden die Bescheide offiziell an die diesjährigen Förderempfänger vergeben. Insgesamt 9200 Euro werden an sieben Vereine und Einrichtungen ausbezahlt, wie die Stadt in einer Pressemitteilung bekanntgibt.

Bürgermeister Philipp Hahn begrüßte als Vorsitzender die Mitglieder des Stiftungsrates und die Vertreter der Spendenempfänger. Der Stiftungsrat setzt sich neben Hahn aus Gerhard Frommer, Michael Hegele, Dr. Hans-Jürgen Kleiner, Michael Knaus, Dr. Marianne Schönberger-Breucha und Lars Sunnanväder zusammen. Die Bürgerstiftung wird treuhänderisch von der Stiftung „Ich stifte Zukunft“ der Sparkasse Zollernalb verwaltet. Als deren Vertreter war Stiftungsvorstand Sandro Milioto und die Generationenberaterin der Sparkasse Zollernalb, Jasmin Klingler, mit dabei.

Hahn betonte in seiner kurzen Ansprache den Wert des Ehrenamtes, dem die Stiftung durch ihre Fördermittel Tribut zollt. „Förderanträge können das ganze Jahr über gestellt werden“, erklärt Hahn. Um die Stiftung noch bekannter zu machen, sind aktuell zwei Flyer erschienen, zum einen für Spendenempfänger, die über die Projektförderung informiert werden, zum anderen für Spender und Zustifter, die die Stiftung unterstützen möchten. Die Flyer, die im Rathaus und in den Verwaltungsstellen ausliegen, sind auch als PDF-Dokument im Internet zu finden. Alle Informationen sind unter www.hechingen.de/bürgerstiftung zusammengestellt.

Pausenhofüberdachung profitiert

Anschließend nahmen die anwesenden Vertreter der mit Fördermitteln bedachten Vereine und Einrichtungen voller Freude die Förderbescheide entgegen. Für den laufenden Betrieb des Elterntreffs im katholischen Gemeindehaus waren dies Julia Braun und Simone Duttweiler, gefördert wird der Treff mit 1000 Euro. Der Förderverein der Grundschule Hechingen erhält 1000 Euro für das mit viel Eigeninitiative unterstützte Projekt zur Pausenhofüberdachung der Grundschule Sickingen, den Bescheid nahm Rainer Schenk, Elternvertreter der Sickinger Außenstelle, entgegen.

Unsere Empfehlung für Sie Bürgerstiftung Hechingen 12 000 Euro zum Wohle der Stadt Die Bürgerstiftung Hechingen hat die Förderbescheide für sechs Projekte übergeben, die so vielfältig sind wie die Zollernstadt selbst. Das sind sie.

Das Katholische Kinder- und Familienzentrum St. Martin wird für das Projekt „Gehirntraining für eine bessere Konzentration und Ausgeglichenheit“ ebenfalls mit 1000 Euro unterstützt. Der Kindergarten ist eine „Kindertageseinrichtung mit sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt“, anwesend waren die Leiterin Susanne Wannenbacher-Pavisic und Erzieherin Barbara Faigle. Der Kulturverein Hechingen – Villa Eugenia veranstaltet jährlich ein Kinderkonzert mit familienfreundlichen Eintrittspreisen. Für die Aufführung „Nussknacker und Mausekönig“ nahm der Vereinsvorsitzende Christoph Schanze den Förderbescheid über 700 Euro in Empfang.

Hagaverschrecker bereiten sich auf Jubiläum vor

Die Narrenzunft Hagaverschrecker feiert 2026 ihr 100-jähriges Bestehen mit zahlreichen Veranstaltungen, unter anderem stehen ein Jubiläumsumzug, weitere Fasnachtsveranstaltungen, Johannesfeuer, Brunnenfest und ein Grenzsteinfest am Hasawedel an. Den Förderbescheid über 2000 Euro nahm Rainer Daiker entgegen.

Die Stadtkapelle Hechingen wird mit 1500 Euro für die Neubestuhlung des Probenraums unterstützt, darüber freute sich die Vorsitzende Ulrike Stoll-Dyma. Der TSV Stein 1923 erneuert seine Flutlichtanlage am Sportplatz mit effizienter und stromsparender LED-Technik. 2000 Euro schießt die Bürgerstiftung zu, der Vorsitzende Andreas Selig freute sich.

Weitere Informationen unter: www.hechingen.de/bürgerstiftung