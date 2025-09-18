Bürgerstiftung Hechingen: Diese Vereine und Einrichtungen dürfen sich über Förderung freuen

Die Bürgerstiftung Hechingen fördert in diesem Jahr sieben Vereine und Einrichtungen mit insgesamt 9200 Euro. Ein Überblick über die Projekte, die finanziell profitieren.
Zehn Jahre alt wird die Bürgerstiftung Hechingen im November dieses Jahres, und in der vergangenen Dekade hat sie viel Gutes bewirkt. Jüngst wurden die Bescheide offiziell an die diesjährigen Förderempfänger vergeben. Insgesamt 9200 Euro werden an sieben Vereine und Einrichtungen ausbezahlt, wie die Stadt in einer Pressemitteilung bekanntgibt.