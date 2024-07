Bürgerstiftung Ettenheim: Das ändert sich im Vorstand

1 Der neue und der alte Vorstand der Bürgerstiftung Ettenheim Foto: Decoux

Die langjährige Vorsitzende und Mitinitiatorin Margret Oelhoff hat ihren Posten als Vorsitzende aufgegeben. Auch ihr Stellvertreter Helmut Nitzschke ist nicht mehr zur Wahl angetreten. Trotzdem ist die Ettenheimer Stiftung für die Zukunft gerüstet.









Die Ettenheimer Bürgerstiftung hat die Neubesetzungen des Stiftungsrates und des Vorstandes diskutiert, berichtet dieser in einer Mitteilung. Die Mitinitiatorin und treibende Kraft hinter der Gründung der Bürgerstiftung, Margarete Oelhoff, kündigte an, ihren Posten als Vorsitzende abzugeben. Auch ihr langjähriger Stellvertreter, Helmut Nitzschke, trat nicht mehr zur Wahl an. Zusätzlich plante der Vorsitzende des Stiftungsrats, Jörg Wildt, nach vielen Jahren des Engagements in die zweite Reihe zu treten.