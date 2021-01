Bürgersteige nicht nutzbar? Ärger über Winterdienst in Hüfingen eskaliert

Kratzeisen will das so nicht hinnehmen. Sie selbst habe erst seit Kurzem einen Bandscheibenvorfall hinter sich. Und auch für ältere Menschen sei die Situation belastend.

"Mir geht es um Prävention. Um mitfühlendes Engagement", sagt die 61-Jährige. Sie und ihr Mann Michael seien "entsetzt darüber, dass aus dem Sachverhalt, der nun wieder unter den Tisch gekehrt werden soll, Menschen in Gefahr gebracht werden, Behörden diesen Zustand nicht ad hoc auflösen und ihr Personal so schulen, dass insbesondere Menschen, die sowieso oft körperlich beeinträchtigt sind, also die Schwachen, wohl erst wieder mit einem Oberschenkelhalsbruch daheim oder im Heim ungesehen und ungehört leiden müssen".

Weil sie im Altenheim Sankt Michael in Donaueschingen in der Seniorenarbeit tätig sei, dazu Erfahrungen als Fachapothekerin sowie als langjährige Hospizbegleiterin habe, liege ihr dieses Thema sehr am Herzen. Und gerade deshalb kenne sie auch die Belange rüstiger Senioren. "Wir alle müssen Menschen und eben jene Altersgruppe besonders in diesen Corona-Zeiten schützen – auch, weil das Gesundheitssystem überlastet ist und geschont werden muss", lautet ihr dringlicher Appell. Also müsse jede zusätzliche Erkrankung oder Verletzung vermieden werden.

Niemand zu erreichen?

Was Susanne Kratzeisen laut eigener Aussage bewirken möchte, ist die Stadt zu sensibilisieren. Dafür sehe sie keine andere Möglichkeit mehr, als mithilfe einer Strafanzeige Druck auszuüben. "Mehrmals haben wir versucht, die Kommune zu erreichen, doch beim Bauhof bekamen wir keinerlei Verbindung. Bei der Stadt gibt es einfach keinen Ansprechpartner hierfür." Es sorgt bei den Kratzeisens für Fassungslosigkeit, "dass dort niemand zu erreichen ist und auch keine Notfallnummer mitgeteilt wird". Das sei nicht akzeptabel, es gehe um das körperliche Gemeinwohl; zudem müsse aus versicherungs- sowie verkehrsrechtlicher Sicht immer jemand ansprechbar sein. Ganz anders sei das bei Bund, Land und Kreis, all diese Stellen seien erreichbar.

Schnellstmöglich müsse eine Lösung gefunden werden. Dafür wünscht sie sich ein Gespräch mit der Verwaltung, doch jetzt soll eine Strafanzeige auf den Weg gebracht werden – "zum Aufrütteln, zum Aufwecken", sagt sie.

Situation:

Grundsätzlich sind Gehwege von Anliegern zu räumen, sagt Hüfingens Hauptamtsleiter Horst Vetter. Straßen räumt die Stadt. In der Keltenstraße sei es so, dass wegen des endenden Gehwegs ohnehin die Straßenseite im Kreuzungsbereich gewechselt werden müsse. "Ich weiß nicht genau, woran sich die Frau stört", sagt er. Im Falle einer Schneeanhäufung müsse die Straße eben etwas eher überquert werden. Aber, so Vetter weiter: "Ich bin an der Stelle vorbeigefahren, um nachzusehen. Sowohl die Straße als auch der Gehweg sind frei, vor Ort ist alles in Ordnung."

Prioritäten:

Laut Hauptamtsleiter kommt es beim Winterdienst darauf an, "ob wir beispielsweise in der Schaffhauser Straße sind, wo bis zu 8000 Fahrzeuge am Tag durchfahren, oder in der Keltenstraße, einer Straße mit reinem Anliegerverkehr und niedrigem Verkehrsaufkommen".

Personal:

In Hüfingen ist der städtische Bauhof für den Winterdienst zuständig. Vetter zufolge sind elf Mitarbeiter beschäftigt, circa 80 Prozent davon in Vollzeit. "Die Personen sind eingeteilt in Bereitschaft, das geht morgens um 3 oder 4 Uhr los", sagt er. Als Hilfsmittel dienen mehrere Fahrzeuge. Darüber hinaus wirken externe Kräfte mit, überwiegend Landwirte. Gearbeitet werde nach einem festen Plan, "sehr genau und zuverlässig".

Notfallnummer:

Für den Winterdienst gibt es so etwas laut Vetter nicht: "Dafür haben wir keine Rund-um-die-Uhr-Bereitschaft, brauchen wir aber auch nicht." Den Verpflichtungen komme man zwischen 6 und 22 Uhr vollumfänglich nach. "Das funktioniert, wir sind organisiert. Der Winterdienst baut auf jahrelanger Erfahrung auf. Wenn Handlungsbedarf herrscht, wird dieser eingearbeitet."