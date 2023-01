1 Die Anwesenden beim Bürger-Stammtisch nahmen rege an der Diskussion teil. Foto: Schweizer

Nachdem die Premiere des Lautlinger Bürgerstammtischs vor knapp drei Jahren geglückt ist, gab es nun – nach coronabedingter Pause – eine weitere Möglichkeit für die Lautlinger Bürger, sich mit dem Ortschaftsrat auszutauschen.















Link kopiert

Albstadt-Lautlingen - Den Lautlinger Bürger-Stammtisch hat Ortsvorsteher Heiko-Peter Melle initiiert, als er gut ein halbes Jahr im Amt war. "Bringen Sie Fragen und Anregungen mit, um sie miteinander zu besprechen", lautete seine Botschaft an die knapp 1800 Lautlinger. Auf diese Art möchte der Ortsvorsteher sich ein Bild von den Gedanken der Bürger zur Ortschaft machen und plante fest, den Lautlingern jährlich auf den Zahn zu fühlen.

Coronabedingt blieb es erstmal bei der Premiere – bis jetzt. Auf Freitagabend haben Ortsvorsteher, Ortsverwaltung und Ortschaftsrat ins "Bistro Pinselstrich" eingeladen. Auf den Tisch dürfen alle Themen, die Lautlingen betreffen – ob Lob oder Tadel. Gerne gesehen sind Ideen und neue Ansätze für die Ortspolitik. Laut Melle bietet ein solches Treffen die Möglichkeit in lockerer Runde Fragen zu stellen in einer Form, wie sie die Bürgerfragestunde einer Ortschaftsratssitzung nicht bieten könne.

1791 Bürger leben in Lautlingen

Rund 15 Lautlinger sind der Einladung gefolgt, darunter einige Vereinsvertreter. Eingangs ergriff der Ortsvorsteher das Wort und hatte einige Statistiken dabei: Zum Jahresende 2022 lebten 1791 Bürger in Lautlingen. Im vergangenen Jahr sind 16 Kinder geboren – "eine tolle Zahl" – und 19 Lautlinger gestorben. Dass Lautlingen mehr Nachwuchs habe als noch vor Jahren habe der Ortsvorsteher auch bei der Narrentaufe der Kübele-Hannes am Dreikönigstag beobachtet: Viele Kinder wurden aufgenommen, was ein Indiz für viele junge Familien im Stadtteil sind.

Helmut Müller, als engagierter Lautlinger bekannt, hatte sich im Vorfeld einige Fragen notiert. Vorab wollte er wissen, warum die Oblaten-Wolke als temporäres Kunstwerk in der Pfarrkirche St. Johannes wieder abgebaut wurde. Auch Melle bedauere das, merkte aber an, dass die Installation der Künstlerin Danuta Karsten eigentlich nur für drei Monate vorgesehen war, jetzt aber immerhin um zweieinhalb Jahre verlängert wurde.

Auf dem Schempp-Areal entstehet Wohnraum

Ein großes Thema waren auch Bauplätze. Diese seien besonders wichtig, um jungen Familien im Ort Wohnraum zu bieten. Aktuell seien jedoch alle städtischen Plätze bebaut, zuletzt im "Römerhof". Weitere mögliche Bauplätze seien allesamt in Privatbesitz. Und was ist mit dem möglichen Baugebiet Risslinger Straße? Laut Stadtverwaltung lasse sich dort, auch wegen personeller Unterbesetzung, vor 2025 nichts realisieren. Zusätzlich erschwere es das laufende Planfeststellungsverfahrend er B 463 in diesem Bereich. 27 neue Wohnungen könnten allerdings im Schempp-Areal, einem Lautlinger Industrie-Denkmal aus dem 19. Jahrhunderts, entstehen.

Kindergartenplätze für Lautlingens jüngste Bürger

Melle erklärte auch das "Punktesystem" für die Vergabe von Plätzen in Kindertagesstätten, "das viele Eltern nicht verstehen". Es sei für Familien oft nicht so einfach, dass Lautlinger Kinder einen Betreuungsplatz in einem anderen Stadtteil erhalten. Durch flexible Öffnungszeiten der Einrichtungen seien auch keine Fahrgemeinschaften der Eltern möglich. Die Anwesenden appellierten dafür, dass die Ortsansässigkeit bei der Vergabe oberste Priorität haben soll. Helmut Müller sieht auch eine pädagogische Komponente, weil die Kinder im Kindergarten einen Bezug zu ihrem Wohnort bekommen.

Warum ist die Halle in den Ferien geschlossen?

Ein größeres Thema wurde die Schließung der Festhalle während der Herbstferien. "Der Kulturbetrieb in Lautlingen wird damit völlig lahmgelegt", monierte der Ortsvorsteher. "Deswegen waren die Ferienspiele stark eingeschränkt", meinte Helmut Müller. Er beschwerte sich, dass die Schließung gerade dann erfolgt, wenn die Kinder Zeit hätten. Obwohl Melle grundsätzlich seiner Meinung war merkte er an, dass in den großen Ferien meist auch größere Arbeiten und Reparaturen vorgenommen werden. Außerdem müsse bei jeder offiziellen Veranstaltung ein Hausmeister über die gesamte Zeit, oft viele Stunden, anwesend sein.

Der Laufener Edgar Alber, der vertretungsweise auch die Hausmeistertätigkeit in der Festhalle ausführt, merkte an, dass man dies bei einheimischen Terminen tatsächlich besser regeln könne.

Ortschaftsrat Frank Otterbach warb zudem für die Kandidaten-Vorstellung um die Wahl zu Albstadts Oberbürgermeister am 11. Februar in Margrethausen. "Es ist wichtig, dass man dort hingeht und möglichst viele Fragen stellt, um zu erfahren, wie es weitergehen soll im Eyachtal und in der Stadt."