Bürgerservice in Haiterbach: Stadt macht zwei Geschäftsstellen dicht

1 Melisa Jusic (links) und Sandra Reichert sind im Bürgerservice der Stadt Haiterbach Ansprechpartnerinnen für alle Fragen der Bürger. Foto: Stadt Haiterabch

Die Außenstellen der Stadtverwaltung Haiterbach in Oberschwandorf und Beihingen werden geschlossen. Der Service soll in der Kernstadt konzentriert werden.









Der Bürgerservice der Stadt Haiterbach werde neu aufgestellt und auf den Standort in der Kernstadt konzentriert, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Haiterbach. „Die Ortsvorsteher bieten regelmäßige Sprechstunden mit einem einfachen Bürgerservice an. Das bisherige Angebot in den Geschäftsstellen Oberschwandorf und Beihingen wird nicht weitergeführt.“