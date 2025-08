Bürgerprojekt in Betra: Feldkreuz bekommt neuen Standort

„Das Feldkreuz, das heute in neuem Glanz erstrahlt, ist nicht nur ein sichtbares Zeichen unseres Glaubens und unserer Traditionen, sondern auch ein Symbol für die Verbundenheit der Menschen hier in Horb-Betra mit ihrer Geschichte und der Landschaft, die uns umgibt“, stellte Ortsvorsteher Stefan Schäfer im Rahmen der Einweihung des restaurierten Feldkreuzes fest.

Viele Generationen hätten dieses Kreuz als Orientierungspunkt und als Zeichen der Hoffnung und des Gebets inmitten der Felder und Wege des Ortes gesehen. Nach intensiven Restaurierungsarbeiten, die vom Steinmetzmeister Alexandre Aubry mit höchster Sorgfalt und Hingabe durchgeführt wurden, erstrahlt das Kreuz mittlerweile in neuem Glanz.

Sorgfältige Arbeit

„Aubry hat mit seiner Arbeit nicht nur das physische Denkmal wiederhergestellt, sondern auch ein Stück unserer gemeinsamen Geschichte bewahrt, die uns auch in der Zukunft begleiten wird“, stellte Schäfer ferner fest. Neben seiner Expertise, seinem Engagement und seiner Kunstfertigkeit würdigte Schäfer außerdem, dass Aubry selbst für die Sanierung 1000 Euro als Spende beisteuerte.

Dies habe maßgeblich dazu beigetragen, dass die Sanierung überhaupt durchgeführt werden konnte. Das Feldkreuz stand über viele Jahre hinweg den Stürmen der Zeit, der Witterung und den Herausforderungen des Lebens stand. Das Kreuz stand Richtung Empfingen im Gewann Mettelstett und musste dort dem Neubau der Straße weichen.

Ort des Gebets

Nachdem man sich auf die Suche nach Finanzmitteln zur Sanierung gemacht hatte, haben sich das Landratsamt Freudenstadt und die Ortschaftsverwaltung Betra bereiterklärt, die Kosten hierfür zu übernehmen. Schäfer hob außerdem hervor, dass bei der Ausführung Betraer sich mit einbrachten, wie beispielsweise Thorsten Völker.

„Er stand mir kurzfristig zur Seite, als ich mit meinem Pickel auf große Steine gestoßen bin“, ließ Schäfer durchblicken. Matthias Winterscheid und Luca Burkert halfen beim Aufstellen des Feldkreuzes am neuen Standort am Höhenhof, zwischen Sportplatz und Schützenanlage. Das Kreuz sei nicht nur ein Bauwerk, sondern ein Ort des Gebets und der Stille. Vor dem Kreuz haben Generationen von Menschen ihre Sorgen und Hoffnungen in Gebeten niedergelegt. Und angeblich sei es auch für den damaligen Spender Johann Eberwein – im Jahr 1877 – eine Geste des Dankes und der Besinnung gewesen.

Erinnerung an Solidarität

„Möge dieser Ort auch weiterhin ein solcher Ort des Trostes und Zuversicht für uns alle sein“, wünschte sich Schäfer im Rahmen der Einweihung und Segnung des Feldkreuzes durch Pfarrer Thorsten Völker. „Möge diese Einweihung und Segnung uns daran erinnern, dass wir in einer Zeit leben, in der Solidarität, Zusammenhalt und Respekt füreinander wichtiger sind denn je“, betonte Schäfer ferner. Im Namen der Ortsverwaltung dankte der Ortsvorsteher allen, die sich an dem Projekt beteiligt haben. „Ihr Engagement zeigt, wie sehr uns dieses Kreuz, unsere Geschichte und unsere Heimat am Herzen liegen. Möge dieses Kreuz weiterhin über uns wachen und uns in allen Zeiten des Lebens begleiten“, führte der Ortsvorsteher abschließend aus.