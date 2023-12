Bürgermeisterwahlen in der Region: Neuer Rathauschef für Kappel-Grafenhausen, Stichwahl in Seelbach

Kappel-Grafenhausen hat einen neuen Rathauschef. In Seelbach geht’s in die zweite Runde.

Mit einer überraschend deutlichen Mehrheit von 58,8 Prozent der Stimmen haben die Kappel-Grafenhausener am Sonntag Philipp Klotz zu ihrem neuen Bürgermeister gewählt. Der 26-jährige Abteilungsleiter der Finanzverwaltung der Stadt Waldkirch verwies seine Mitbewerber Alexander Schindler (26,8 Prozent) und Rebecca Wild (14,4 Prozent) auf die Plätze. Damit beerbt Klotz Jochen Paleit, der nach 16 Jahren als Rathauschef nicht mehr kandidiert hatte.

Ungleich knapper ging es bei den Bürgermeisterwahlen in Seelbach zu. Dort fehlten Michael Moser gerade einmal 25 Stimmen zur absoluten Mehrheit. Er kam am Ende auf 49,1 Prozent, seine Konkurrenten Siegfried Kohlmann und Christoph Krieger holten 36,6 beziehungsweise 14,1 Prozent. Damit entscheidet sich in zwei Wochen – am Sonntag, 17. Dezember – per Stichwahl zwischen Moser und Kohlmann, wer Nachfolger von Thomas Schäfer wird. Auch der Seelbacher Amtsinhaber hatte sich nach zwei Wahlperioden nicht mehr aufstellen klassen.