1 Kordula Kovac hat als vierte Kandidatin ihre Unterlagen für die Bürgermeisterwahl in Wolfach eingereicht. Foto: Privat

Gemeinderätin Kordula Kovac hat ihre Unterlagen zur Bürgermeisterwahl in Wolfach eingereicht. Heute ist der letzte Tag der Bewerbungsfrist.















Link kopiert

Wolfach - Kordula Kovac hat als vierte Kandidatin ihre Bewerberunterlagen für die Bürgermeisterwahl in Wolfach eingereicht. Damit tritt die langjährige Wolfacher Stadträtin und Vorsitzende des CDU-Ortsverbands gegen den amtierenden Bürgermeister Thomas Geppert, Stadtrat Carsten Boser und Samuel Speitelsbach an. Die Wahl in Wolfach findet am Sonntag, 9. Oktober, statt.