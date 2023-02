Kritische Fragen an Bürgermeister-Kandidaten

Wahl in Weilen unter den Rinnen

1 Sie wollen Bürgermeister Gerhard Reiner beerben (von links): Sarah Jahnel, Tobias Peter und Silke Edele. Foto: Visel

Die drei Kandidaten für die Bürgermeisterwahl, Sarah Jahnel, Silke Edele und Tobias Peter, haben sich am Freitag in Weilen offiziell vorgestellt. Zahlreiche Bürger kamen in die Festhalle.









Mit rund 200 Bürgern war die Festhalle gut gefüllt. Die Weilener haben am Sonntag, 5. März, tatsächlich eine „echte Wahl“. Ein Novum ist, dass sich gleich zwei Frauen bewerben. So könnte es durchaus sein, dass Weilen demnächst als zweite Gemeinde im Zollernalbkreis neben Dotternhausen eine Bürgermeisterin vorweisen kann.

Alle drei Kandidaten schlugen sich bei der Vorstellung gut, wenngleich sie überwiegend die gleichen Themen und Vorhaben nannten, die sie im Falle ihrer Wahl umsetzen wollen, und auch kritische Fragen beantworten mussten. Bürgermeister Gerhard Reiner, dessen Amtszeit ausläuft, moderierte und rief die Bürger dazu auf, zur Wahl zu gegen.

„Partei hat mit dem Amt nichts zu tun“

Als Erste trat Sarah Jahnel (33) ans Mikrofon und lobte das Gemeinschaftsgefühl und das Vereinsleben in Weilen. „Hier ist die Welt noch in Ordnung.“ Sie sei bereit, mit ihrer Familie hierher zu ziehen. Sie sei motiviert für das Bürgermeisteramt, offen und ehrlich, werde ihr Bestes geben und sich dafür einsetzen, dass die Gemeinde selbstständig bleibe. Sie wurde nach ihrer Parteizugehörigkeit bei den „Liberal-Konservativen Reformern“ gefragt. Ihre Antwort: „Das ist privat und hat mit dem Amt nichts zu tun.“ Als Themen, die es anzupacken gelte, nannte sie unter anderem das Neubaugebiet Wettegärten, die Sanierung älterer Gebäude im Ortskern, das Schuppengebiet, die Wasserversorgung und einen Ort der Begegnung für Jung und Alt.

Die Weilener wollen es wissen und stellen viele Fragen an die Kandidaten, auch durchaus kritische. Foto: Visel

Silke Edele (47), kommunale Gleichstellungsbeauftragte im Landratsamt, betonte, dass Landrat Pauli sie ermutigt habe, in Weilen zu kandidieren. Sie bringe alle Voraussetzungen für das Amt mit und wisse, wie es in einer kleinen Verwaltung zugeht. „Ich habe Fachkompetenz, Netzwerke, Kreativität und Optimismus.“ Weilen habe einiges zu bieten, mit den Bürgern und dem Gemeinderat wolle sie die Gemeinde weiter voranbringen. „Gemeinsam werden wir jede Herausforderung meistern.“ Sie wünsche sich, dass Weilen zu ihrer zweiten Heimat werde. Sie wurde gefragt, ob sie im Falle ihrer Wahl nach Weilen ziehen werde. Klare Antwort:“Ich bleibe mit der Familie in Haigerloch-Stetten. Werde aber im Rathaus vielleicht ein Feldbett aufstellen.“

Die Festhalle in Weilen ist bei der Kandidatenvorstellung mit rund 200 Wählern gut gefüllt. Foto: Visel

Tobias Peter verwies auf seine Verwaltungsausbildung in Balingen und Haigerloch, ehe er sich weitergebildet habe und auch als Dozent an der Verwaltungsschule tätig sei. Weilen sei eine schöne Gemeinde mit netten und offenen Bürgern. Viele von ihnen habe er im Wahlkampf kennengelernt. Er nannte, wie zuvor schon Edele, das Neubau- sowie das Schuppengebiet, die Digitalisierung, längere Öffnungszeiten im Rathaus und die Ortskernsanierung. Er werde stets ein offenes Ohr für die Bürger haben und vom ersten Tag an als Bürgermeister Vollgas geben. Sein oberstes Ziel: die Gemeinde zukunftsorientiert zu führen.

Frage nach Verkehrskonzept

Neben Fragen nach einem Verkehrskonzept, dem Einsatz regenerativer Energien oder der geplanten Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat, die allen Kandidaten gestellt wurden, musste er zwei spezielle Fragen von Gemeinderat Rudolf Erler beantworten. Dieser wollte wissen, weshalb Peter bisher keinen Kontakt zu den Gemeinderäten gesucht habe und weshalb er das lange geplante Gebiet Wettegärten in Frage stelle. Antwort eins: „Das war eine bewusste Entscheidung, um eine Wahlbeeinflussung zu verhindern.“ Antwort zwei: „Da haben Sie mich falsch verstanden. Ich stelle das Gebiet nicht in Frage, aber es müssen dafür noch einige Hürden genommen werden.“