Bürgermeisterwahl Wehr: Erster Bewerber steht fest

Der Wehrer Unternehmensberater Michael Kownatzki (58 Jahre) möchte als Nachfolger von Bürgermeister Michael Thater die Geschicke der Stadt Wehr in den kommenden acht Jahren lenken.

Gleich zu Beginn der Bewerbungsfrist am vergangenen Samstag (6. September) hatte Kownatzki seine Bewerbungsunterlagen in den Rathausbriefkasten eingeworfen. Erfahrung in der Kommunalpolitik hat Kownatzki als Stadtrat von 2004 bis 2014 gesammelt, als er auf der CDU-Liste in den Gemeinderat gewählt wurde. 2024 gelang ihm der Wiedereinzug als Nachrücker auf der Liste der Freien Wähler.

Ob und wie viele Mitbewerber Kownatzki haben wird, wird sich spätestens am 13. Oktober um 18 Uhr zeigen. Dann endet nämlich die Bewerbungsfrist.

Überraschender Rückzug Thaters

Im März dieses Jahres hatte Wehrs Bürgermeister Michael Thater (62 Jahre) für alle überraschend angekündigt, dass er sein Amt Anfang Januar 2026 aufgeben werde. Regulär hätte seine dritte Amtszeit erst Anfang April 2026 geendet. Das frühere Ausscheiden hat auch zur Folge, dass der Wahlkampf nicht mehr in die Fastnachtszeit fällt.

Erster Wahlgang am 9. November

Den Wahltermin hatte der Gemeinderat auf den 9. November festgelegt. Eine eventuell notwendige Stichwahl würde am 30. November stattfinden.

Als Kreisrat will Thater weiterhin im Amt bleiben.