Bürgermeisterwahl Wehr: Erster Bewerber steht fest

Der Wehrer Unternehmensberater Michael Kownatzki (58 Jahre) möchte als Nachfolger von Bürgermeister Michael Thater die Geschicke der Stadt Wehr in den kommenden acht Jahren lenken.
Gleich zu Beginn der Bewerbungsfrist am vergangenen Samstag (6. September) hatte Kownatzki seine Bewerbungsunterlagen in den Rathausbriefkasten eingeworfen. Erfahrung in der Kommunalpolitik hat Kownatzki als Stadtrat von 2004 bis 2014 gesammelt, als er auf der CDU-Liste in den Gemeinderat gewählt wurde. 2024 gelang ihm der Wiedereinzug als Nachrücker auf der Liste der Freien Wähler.