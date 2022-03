1 Markus Zeiser hat am Sonntag Rückenwind für seine zweite Amtszeit als Bürgermeister für Straßberg und Kaiseringen bekommen. Foto: Studio Lengerer

34,99 Prozent der wahlberechtigten Straßberger sind am Sonntag zu den Urnen gegangen, um Bürgermeister Markus Zeiser wiederzuwählen. Er hat 93,27 Prozent der gültigen Stimmen erhalten – ein veritabler Vertrauensvorschuss.















Straßberg - Dass Markus Zeiser als Bürgermeister von Straßberg in seine zweite Amtszeit geschickt werden würde, war schon im Vorfeld klar: Kein Gegenkandidat war in Sicht, kein Hauch von Wechselstimmung im Ort, keine Fragen bei der Kandidatenvorstellung, bei der Zeiser 15 Minuten lang sich und seine Agenda für die nächsten acht Jahre präsentierte.

Die spannendste Frage

Einzig die Frage, wie hoch die Wahlbeteiligung sein würde, war eine spannende am Sonntagabend. Sie lag am Ende bei 34,99 Prozent der Wahlberechtigten, die rund 2100 Personen umfassen. Allerdings waren 5,01 Prozent der Stimmen – 36 an der Zahl – ungültig. 93,27 Prozent der Wähler haben ihr Kreuzchen beim Amtsinhaber gemacht, der somit sein Ergebnis der ersten Wahl nur minimal unterschritten hat: 94,35 Prozent der Wähler hatten sich 2014 für ihn entschieden.

Das schönste Geburtstagsgeschenk

Wenn der Wahl-Albstädter, der in Stetten am kalten Markt aufgewachsen ist und mit seiner Frau Daniela und den Söhnen Maximilian, 17, und Benedikt, 14, in Onstmettingen lebt, in zwölf Tagen seinen 49. Geburtstag feiert, dann hat er sein schönstes Geburtstagsgeschenk schon bekommen, denn erst kürzlich bei der Kandidatenvorstellung in der Schmeienhalle hatte Markus Zeiser betont, dass er als Schultes von Straßberg seinen Traumjob gefunden habe – und nirgendwo anders arbeiten möchte.

Die genauen Stimmenanteile finden Sie hier:

