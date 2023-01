1 Lukas Graf (links) hat kurz vor Bewerbungsschluss seinen Hut in den Ring geworfen. Bei der Bürgermeisterwahl am 29. Januar tritt er gegen den Amtsinhaber Maik Lehn an. Foto: Grimm

Neben dem Amtsinhaber Maik Lehn hat ganz überraschend ein zweiter Bewerber für den Bürgermeisterposten der Heuberggemeinde seinen Hut in den Ring geworfen.















Link kopiert

Stetten a.k.M. - Kurz vor Ende der offiziellen Frist, genauer am Dienstagabend um 17.46 Uhr, kurz vor Beginn der öffentlichen Sitzung des Gemeindewahlausschusses, hat der Stettener Bürger Lukas Graf seine Bewerbung im Rathaus abgegeben.

Der Vorsitzende des Wahlausschusses Klaus-Dieter Halder hat in der Sitzung die Bewerbungen auf Vollständigkeit geprüft und die Wählbarkeit beider Kandidaten festgestellt. Damit bekommt die für Sonntag, 29. Januar, anberaumte Wahl eine andere Qualität und Bürgermeister Maik Lehn einen Konkurrenten. Lehn hat seine Bewerbung bereits am ersten Tag der offiziellen Bewerbungsfrist am 15. November in den Briefkasten des Stettener Rathauses geworfen.

Er möchte die Alternative sein

Für Graf als "eingefleischten Demokraten" sei eine Bürgermeisterwahl mit nur einem Kandidaten keine echte Wahl, benannte er einen der Gründe für seine Kandidatur. "Denn keine Wahl betrifft die Bürgerinnen und Bürger mehr und bei keiner anderen Wahl ist unsere Stimme so viel Wert wie bei der Wahl des Rathauschefs", unterstrich der Kreisvorsitzende der Jungsozialisten der SPD.

Graf betonte aber, dass er als Bürgermeisterkandidat unabhängig davon antrete. Ihm sei bewusst, dass sich tendenziell eher selten qualifizierte Bewerber auf eine Stelle bewerben, bei welcher der Amtsinhaber wieder antrete. Allerdings sei dann auch die Wahlbeteiligung sehr gering, weil den Wahlberechtigten die Auswahl fehle, "und auch denen, die sich vielleicht Alternativen gewünscht hätten", sagte der gelernte Versicherungs- und Finanzfachmann.

Weil sich kein weiterer beworben hat, kandidiert Graf

In der Hoffnung, dass sich das Kandidatenkarussell für die Bürgermeisterwahl in Bewegung setzen würde, habe er mit der Abgabe seiner Bewerbung bis zum Schluss gewartet. "Da sich aber nichts getan hat, habe ich mich zur Kandidatur entschlossen, um den Wählerinnen und Wählern wenigstens ein alternatives Angebot zu machen."

Der 29-Jährige setzte noch eins drauf: "Als überzeugter Demokrat fordere ich alle Wahlberechtigten auf, von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen. Nur dann erfährt die gewählte Person die notwendige Rückendeckung für die kommenden acht Jahre!"

Gebürtiger Stettener

Lukas Graf ist für die meisten Stettener kein Unbekannter, schließlich ist er hier in den Kindergarten gegangen und hat die Grund- und Hauptschule besucht. In den Ferien habe er seinen Patenonkel und "Lindenwirt" Hansi Graf in dessen Gaststätte unterstützt. Zudem kennen ihn die Stettener als selbstständigen Gastronomen, der drei Jahre lang das Traditionsgasthaus und Hotel "Kreuz" in Stettens Ortsmitte geführt hat. In seiner Vita schreibt Graf, dass er nach Abschluss des Ernährungswissenschaftlichen Gymnasiums in Sigmaringen eine Berufsausbildung als Kaufmann für Versicherungen und Finanzen bei der SV Sparkassenversicherung abgeschlossen habe.

Wahl in dreieinhalb Wochen

In den kommenden dreieinhalb Wochen bis zur Wahl haben die Wahlberechtigten von Stetten am kalten Markt und seinen Ortsteilen Frohnstetten, Storzingen, Glashütte und Nusplingen noch Gelegenheit, beide Kandidaten unter die Lupe zu nehmen und zu befragen.