Bürgermeisterwahl Schömberg: Finanzen haben für alle Kandidaten oberste Priorität

In jeweils 30 Minuten durften die Bürgermeisterkandidaten im Säulensaal des Kurhauses vermitteln, was sie sich für Schömberg vorstellen und wie sie ihre Ziele umsetzen wollen.
Dass den Schömberger Bürgerinnen und Bürgern nicht egal ist, wer an der Spitze der Kommunalverwaltung steht, ist am Freitagabend im Säulensaal des Kurhauses deutlich geworden. Bei der Vorstellung der drei Bürgermeisterkandidaten Michael Hopf, Steffen Uwe Hoffmann und Matthias Stepan, die alle in die Fußstapfen des Noch-Bürgermeisters Matthias Leyn treten wollen, herrschte zur Freude des stellvertretenden Bürgermeisters Udo Bertsch gedrängte Enge. Aber nicht nur das große Interesse der Einwohner stimmte Bertsch, der die Kandidatenvorstellung moderierte, froh. Am Ende der drei Vorstellungsrunden zeigte er sich auch zuversichtlich, dass die Glücksgemeinde angesichts des Bewerberfeldes mit drei ernsthaften Kandidaten positiv nach vorne blicken kann.