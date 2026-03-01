Bürgermeisterwahl Schömberg: Finanzen haben für alle Kandidaten oberste Priorität

In jeweils 30 Minuten durften die Bürgermeisterkandidaten im Säulensaal des Kurhauses vermitteln, was sie sich für Schömberg vorstellen und wie sie ihre Ziele umsetzen wollen.

Dass den Schömberger Bürgerinnen und Bürgern nicht egal ist, wer an der Spitze der Kommunalverwaltung steht, ist am Freitagabend im Säulensaal des Kurhauses deutlich geworden. Bei der Vorstellung der drei Bürgermeisterkandidaten Michael Hopf, Steffen Uwe Hoffmann und Matthias Stepan, die alle in die Fußstapfen des Noch-Bürgermeisters Matthias Leyn treten wollen, herrschte zur Freude des stellvertretenden Bürgermeisters Udo Bertsch gedrängte Enge. Aber nicht nur das große Interesse der Einwohner stimmte Bertsch, der die Kandidatenvorstellung moderierte, froh. Am Ende der drei Vorstellungsrunden zeigte er sich auch zuversichtlich, dass die Glücksgemeinde angesichts des Bewerberfeldes mit drei ernsthaften Kandidaten positiv nach vorne blicken kann.

Aus dem Landratsamt ins Rathaus Der seit 2017 in Schömberg lebende Calwer Kreiskämmerer Michael Hopf (44), der als Erster seine Unterlagen für die Kandidatur fürs Bürgermeisteramt im Briefkasten des Rathauses eingeworfen hatte, war auch bei der Kandidatenvorstellung der Erste, der sich mit einer Vorstellung seiner Person und Ziele den Bürgerinnen innerhalb von 15 Minuten vorstellen durfte, bevor er dann ebenso lange auf Bürgerfragen antworten durfte. „Es geht nicht darum, Ihnen eine Liste von Versprechen vorzustellen, sondern darum, zu zeigen, wer ich bin“, eröffnete Hopf seine Vorstellung. Er wollte bei zahlreichen Gesprächen im Ort zunächst herausfinden, „was läuft und wo der Schuh drückt“. Dass in Schömberg „sehr engagierte Menschen“ leben, die „das Fundament der Gemeinde bilden“ sorge dafür, dass man sich in Schömberg wohlfühlen könne.

Kreiskämmerer Michael Hopf will vom Landratsamt ins Schömberger Rathaus wechseln. Foto: Ralf Recklies

Der ursprünglich aus Thüringen stammende Diplom-Verwaltungsökonom betonte, er wolle bei seinem Tun als Bürgermeister „Gutes erkennen und bewahren und handeln, wo es notwendig ist“. Dabei gehe es ihm um das Miteinander und eine gute Kommunikation, denn „Führung beginnt beim Zuhören“, so Hopf, der unter anderem für die Finanzen an der Kunstakademie in Stuttgart zuständig und im Ministerium für Forschung und Kunst des Landes tätig war, bevor er als Kämmerer beim Landkreis Calw anheuerte.

Er sei es gewohnt, „Verantwortung zu übernehmen und Interessen auszugleichen“ – und das nicht irgendwann, sondern jetzt. Als Bürgermeister wolle er Moderator, Ermöglicher und Kümmerer sein. „Vertrauen entsteht dabei durch Ehrlichkeit und Verlässlichkeit“, so Hopf. Er wolle für solide Finanzen in der Kommune sorgen, geeigneten Wohnraum für junge und alte Menschen schaffen, wobei er Wachstum um jeden Preis ablehne, „aber Stillstand ist auch keine Option“.

Schömberg solle sich wieder auf seine Qualitäten konzentrieren und an die Erfolge als „Davos des Nordschwarzwalds“ anknüpfen – nicht mit Massentourismus, sondern mit Angeboten, die in die heutige Zeit und zum Ort passten. Die Voraussetzungen dafür, davon ist Hopf überzeugt, seien gut.

Die Wirtschaft und das Soziale hat er dabei auch im Blick. „Pflege und Familie sind für mich keine Randthemen.“ Es gelte den Turm zum Laufen zu bringen, die Finanzen zu ordnen, das Areal des ehemaligen Wellenbades für ein touristisches Gesundheits-Vorzeigeprojekt zu nutzen „mit so einer Art Retreatment-Center“. Das Gelände sei in jedem Fall ein „sehr wertvolles Sahnestück“.

Und zur Ergänzung des ÖPNV schwebt Hopf ein Bürgerrufauto wie in anderen Kommunen vor. „Das wird aber kein schneller und kein leichter Weg“, ist Michael Hopf überzeugt, der aber in Schömberg gute Voraussetzungen sieht, wieder in die Spur zu kommen. Solche Rahmenbedingungen gebe es nur selten.

Von Mexiko zurück in die Heimat Für Steffen Uwe Hoffmann, der, aus dem Handwerk kommend, nun an die Spitze der Schömberger Verwaltung wechseln möchte, ist sicher, dass man viel erreichen kann, „wenn man gut plant und dranbleibt“. Der in Bad Teinach-Zavelstein lebende Hoffmann betonte, er habe sich in seinem beruflichen Leben „jedes Kapitel selbst erarbeitet“ und habe als Meister für das Unternehmen, für das er aktuell tätig sei, in Mexiko aus einem kleinen Team ein großes gemacht und dabei viel Verantwortung übernommen. Hoffmann will Aufgaben aktiv angehen, nicht verwalten. Und er ist überzeugt: „Es ist Zeit für etwas Neues!“

Steffen Uwe Hoffmann will als Handwerker ins Rathaus der Glücksgemeinde einziehen. Foto: Ralf Recklies

Für ihn sei der Bürgermeisterposten kein Projekt auf Zeit, er strebe es mit viel Engagement und Freude an. Dass er nicht aus der Verwaltung kommt, sieht er nicht als Handicap. Es verändere sich so viel, da müsse sich jeder immer aufs Neue in die Themen und Projekte einarbeiten. Schömberg sei ein lebenswerter Ort, und er habe erlebt, „es ist ein Ort, an den man auch zurückkommen will“, so Hoffmann, der gerne von Mexiko wieder in die Heimat komme, um Neues zu wagen. Für ihn stehen solide Finanzen im Zentrum, die Bibliothek oder das Jugendhaus seien kein Luxus, sondern müssten erhalten werden.

Am Anfang seines Tuns als Verwaltungschef sieht Hoffmann einen großen Kassensturz und eine Priorisierung der Aufgaben. Zudem müssten alle Prozesse „für alle verständlich“ dargestellt und umgesetzt werden: „Da sehe ich die Experten im Rathaus in der Bringschuld.“ Als Führungskraft in der Verwaltung wolle er den Mitarbeitern einen Vertrauensvorschuss geben, „aber es ist kein Job, bei dem es immer nur Friede, Freude und Eierkuchen gibt“. Durch die Kooperation mit anderen Kommunen will Hoffmann Kosten sparen.

Das Projekt Turm Himmelsglück sei bislang „für viele nicht sauber gelaufen“, hier gelte es, neue Konzepte auch mit neuen Partnern umzusetzen. Schömberg müsse mit seinen Attraktionen sichtbarer werden. Er wolle die Dinge ohne Tunnelblick angehen. Dass Spaß und gelebte Gemeinsamkeit wie bei den After-Work-Partys am Turm und Umweltschutz sich nicht ausschließen sollten, ist Hoffmann wichtig. Es gelte, Kompromisse zu finden. Die Arbeit der Vereine sei für ihn „ein Kernthema“. Auf dem Areal des einstigen Wellenbades sieht er einen perfekten Platz für eine Turnhalle.

Erfahrungen als Ortsvorsteher Der promovierten Sozialwissenschaftler Matthias Stepan (43) könnte sich auf dem Areal des einstigen Wellenbades ebenfalls sportliche Aktivitäten vorstellen – allerdings eher für Freiluftsport. Stepan, der gegenwärtig kommunalpolitisch als Ortsvorsteher von Maisenbach-Zainen tätig ist, möchte als Verwaltungschef „die Menschen auf Augenhöhe mitnehmen“, und er habe „richtig Lust, Dinge in die Umsetzung zu bringen“.

Matthias Stepan will seine als Ortsvorsteher in Masienbach-Zainen gesammelten Erfahrungen einbringen. Foto: Ralf Recklies

Stepan, der in der Landesverwaltung tätig ist, hält es für äußerst wichtig, die Finanzen in Ordnung zu bringen – „es ist eine schwierige Situation mit dem Haushalt“ – ihm gehe es um die Steigerung der Wirtschaftskraft und das gesellschaftliche Engagement der Vereine, von denen es in Schömberg zu seinem Erstaunen „rund 60 gibt“. Schömberg müsse als Ort mehr Anziehungskraft entwickeln, „was in der Praxis nicht so einfach ist“.

In seinen Ausführungen brachte Stepan viele Beispiele von Erfahrungen aus seiner Tätigkeit als Ortsvorsteher. Es gelte, das Miteinander zu stärken und gerade die „Energie von Einzelnen umzumünzen“ für die Kommune. Stepan „will als Gestalter tätig sein, als Impulsgeber und Moderator“ und auch mit Ideen von Bürgern „die Glücksgemeinde zukunftsstark machen“. Auch ein Zukunftskonzept für den Turm müsse her. Dafür bedürfe es erst einer Anamnese, dann einer Diagnose und schließlich der Umsetzung.

Dass nicht alles auf die Schnelle und im ersten Anlauf gelinge, sei klar. Man erlebe sicher „Erfolge und Durchbrüche, aber auch Rückschläge“, so Stepan. Wichtig sei es aber, den Kopf dann nicht in den Sand zu stecken – „auch wenn man einem Sturm ausgesetzt ist“.

Den Erhalt der Anlaufstelle Kalle, die für Kinder und Jugendliche, die Sorgen und Probleme in ihrem individuellen Lebensumfeld haben, eingerichtet wurde, hält Stepan für wichtig. Da dieses Thema aber bereits kommunalpolitisch diskutiert werde, müsse er schauen, was möglich ist. Er wolle und könne sich nicht über den Gemeinderat hinwegsetzen. Man müsse Wege finden, wie „dysfunktionale Familien“ unterstützt werden könnten. Auch die bestehenden Kitastandorte will Stepan halten, es gebe „Kniffe, wie man was verbessern kann“. Auch im Gesundheitsbereich will er Akzente setzen.

Udo Bertsch hat als stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Schömberg (links) die Vorstellung der Kandidaten Matthias Stepan (Zweiter von links), Steffen Uwe Hoffmann und Michael Hopf (rechts) moderiert. Foto: Ralf Recklies

Während Hopf und Hoffmann jeweils vor ihrer Zeit mit ihren Themen durch waren, musste Stepan am Ende zweimal durch Udo Bertsch gebremst werden. „A Viertelstond isch halt a Viertelstond“, so der stellvertretende Bürgermeister, der nicht nur auf die Zeit achtete, sondern auch die Bürger darauf hinwies, Fragen zu stellen, statt Statements abzugeben, wenn diese zu sehr ausschweiften.