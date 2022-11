1 Um kurz nach Mitternacht warf Matthias Leyn seine Bewerbung in den Rathausbriefkasten. Foto: Leyn

Am Samstag, kurz nach Mitternacht, hat Matthias Leyn (CDU) seine Bewerbung in den Briefkasten des Schömberger Rathauses eingeworfen.















Schömberg - Das ist keine Überraschung, ist der Bürgermeister doch zum Ende der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause ans Mikrofon getreten, um bekanntzugeben, dass er für eine weitere Amtsperiode kandidieren werde.

Der 46-Jährige ist seit 2015 im Amt. Im zweiten Wahlgang wurde er seinerzeit mit einer deutlichen Mehrheit von 55,6 Prozent der Stimmen gewählt. Er setzte sich gegen die damalige Amtsinhaberin Bettina Mettler durch. Diese hatte im ersten Wahlgang gegenüber Leyn noch einen Vorsprung von acht Stimmen.

Kandidat Leyn teilte am Samstag in Sachen "Bewerbung für eine zweite Amtszeit" mit: "In den letzten knapp acht Jahren durfte ich als Bürgermeister die Geschicke der Gemeinde Schömberg lenken. Mein Ziel war und ist es, unsere Gemeinde stets nach vorne zu bringen und weiterzuentwickeln." Gemeinsam sei es gelungen, viele dieser Ziele zu erreichen. Die vergangenen Jahre hätten ihm sehr viel Freude gemacht, "auch oder gerade, weil wir so viel miteinander bewegen konnten und auf den Weg gebracht haben".

Themen anpacken

Aus diesem Grund sei es für ihn auch klar, so der 46-Jährige, dass er gerne weiterhin Bürgermeister von Schömberg sein wolle. "Es gibt nach wie vor Themen, die wir im Gemeinderat anpacken möchten. Hierzu möchte ich meinen Beitrag leisten" , teilt er des Weiteren mit. Er sei aus tiefstem Herzen davon überzeugt, weitere acht Jahre alles "für unsere liebenswerte Glücksgemeinde zu geben". Daher sei es für ihn auch wichtig, zum frühestmöglichen Zeitpunkt seine Bewerbung für dieses Amt einzureichen. Abschließend erklärt Leyn: "Ich werde in den kommenden Wochen bis zur Wahl das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern intensivieren und die für mich wichtigen Punkte darlegen sowie für eine zweite Amtszeit mit mir als Bürgermeister werben."