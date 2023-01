5 Zahlreiche Bürger sind zur Vorstellung der Bürgermeister-Kandidaten in die Ratshausener Plettenberghalle gekommen. Foto: Visel

250 Bürger sind zur Vorstellung der Bürgermeister-Kandidaten am Dienstag in die Ratshausener Plettenberghalle gekommen. Dominik Fischer und Tommy Geiger erhielten für ihre Vorträge viel Applaus. Bei den Fragerunden herrschte Stille.















Ratshausen - Bürgermeister Heiko Lebherz, der demnächst sein neues Amt in Haigerloch antritt, leitete die Veranstaltung mit seinem Stellvertreter Andreas Koch. Jeder der Kandidaten hatte 20 Minuten Zeit, sich den Bürgern vorzustellen, die an die Bewerber dann Fragen stellen konnten.

Den Anfang machte Dominik Fischer (29), Beamter im mittleren nichttechnischen Dienst aus Hartheim, der seine Bewerbung als Erster abgegeben hatte. Dann folgte der Handwerksmeister und Schörzinger Ortsvorsteher Tommy Geiger.

Bei Bundeswehr viel erlebt

Fischer, verheiratet und Vater eines Sohnes, stellte seine berufliche Laufbahn bei der Bundeswehr vor, bei der "er viel gesehen und erlebt" habe. Die Kommunalpolitik habe ihn schon früh interessiert. Er sei ein offener und sozialer Mensch, der Kritik ertrage und ehrlich seine Meinung vertrete. Nicht leiden könne er, wenn hinter seinem Rücken ein falsches Spiel gespielt werde. Als Grundlage seines Handels zitierte er Trigema-Chef Wolfgang Grupp: "Lösen wir die kleinen Probleme, dann entstehen große gar nicht."

Die Gemeinde sei toll geführt mit weitsichtigen Investitionen, lobte er und stellte die Frage: "Was braucht Ratshausen noch? Als Projekte nannte er die Modernisierung des Feuerwehrhauses, den Hochwasserschutz, eine neue Küche in der Plettenberghalle, die Förderung der Vereinsarbeit und die Nahversorgung mit Verkaufswagen oder einem Selbstbedienungsladen.

Finanzkraft erhalten

"Wir müssen gut und clever investieren, um die Finanzkraft der Gemeinde zu erhalten. Es dürfe keinen Investitionsstau geben. Er ging auch auf den geplanten Umzug der Firma Koch nach Schömberg ein und sagte: "Wenn Gewerbesteuern wegbrechen, wird es schwieriger." Des Weiteren will er einen Jugendverein gründen. Da es in Ratshausen kaum neue Bauplätze gebe, gelte es, die Innenentwicklung voranzutreiben, um Wohnraum für junge Erwachsene zu schaffen.

Geiger (42) ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern. 2007 habe er den Meister im Sanitär- und Heizungshandwerk gemacht. Er verwies auf seine kommunalpolitischen Erfahrungen als Schörzinger Ortsvorsteher und Stadtrat in Schömberg. "Ich traue mir den Schritt vom Handwerk in die Verwaltung zu", sagte er. Bürgermeister sei kein Ausbildungsberuf, das Amt habe viele Facetten. Es gehe nicht nur ums Verwalten, sondern ums Gestalten. "Ich bilde mich weiter, denke weitsichtig, will Visionen für die Gemeinde entwickeln, ein Teamplayer, Ideengeber und Ansprechpartner für alle Bürger sein." Seine Handwerkserfahrungen seien für die Gemeinde nützlich.

Feuerwehrhaus und Innenentwicklung

Als Projekte nannte er das Feuerwehrhaus, das Gebiet Ban II, den Breitbandausbau, den Hochwasserschutz und den Radweg nach Weilen, dazu komme die Nahversorgung und bessere Anbindungen an den ÖPNV. Auch er setzt auf die Innenentwicklung sowie auf den Ausbau regenerativer Energien durch eine Photovoltaikanlage auf der Halle oder durch die Schlichem-Wasserkraft. Ratshausen müsse eine familienfreundliche Gemeinde bleiben mit dem Ausbau der Kinderbetreuung. "Lassen Sie uns gemeinsam Ideen entwickeln für mehr Lebensqualität und eine starke Gemeinschaft." Dazu gehöre, die Jugend für die Vereine zu begeistern. Er, Geiger, mache "keine Versprechungen", wolle sich aber mit ganzer Kraft für Ratshausen einsetzen. Er musste die einzige Frage an diesem Abend beantworten. Thema: der Ausbau des Breitbandnetzes.

Heiko Lebherz rief die Bürger dazu auf, zur Wahl zu gehen. Weil die Bürgermeister-Vakanz in Ratshausen so kurz wie möglich sein soll, hoffte er, "dass der neu gewählte Schultes sein Amt bald antreten kann".

Kommentar

Allzu groß ist das Interesse nicht, die Nachfolge von Heiko Lebherz als Bürgermeister von Ratshausen anzutreten. Immerhin: Mit Dominik Fischer und Tommy Geiger haben die Ratshausener am 8. Januar tatsächlich eine echte Wahl – und das ist gut so. Beide schließen ein Doppelamt, etwa in Weilen unter den Rinnen aus, und wollen sich auf die Gemeinde konzentrieren unter dem Motto: Ratshausen oder nichts. Beide haben sich bei der Vorstellung wacker geschlagen, auch wenn Fischer etwas dynamischer rüberkam. Er könnte bei der Wahl mit seiner Verwaltungserfahrung punkten, während Geiger, dem die einzige Frage an diesem Abend gestellt wurde, auf sein Wissen als Handwerksmeister verweisen kann, das bei Bauprojekten der Gemeinde vorteilhaft wäre. Die Kandidaten haben nun noch wenige Tage Zeit, die Wähler davon zu überzeugen, ihr Kreuzchen hinter ihrem Namen zu machen.