Bürgermeisterwahl: Nur wenige Friesenheimer haben Gesprächsbedarf

1 Erik Weide trifft sich zu weiteren Bürgergesprächen am 3. Januar, ab 19 Uhr im Narrenkeller in Oberschopfheim und am 4. Januar, ab 19 Uhr im Clubheim in Friesenheim. Angedacht ist auch am 15. Januar eine Kandidatenvorstellung in der Sternenberghalle. Foto: Bohnert-Seidel

Bürgermeister Erik Weide lädt zu Bürgergesprächen ein und betreibt einen Wahlkampf mit deutlichem Amtsinhaber-Bonus: Kein Gegenkandidat bislang weit und breit in Sicht. Trotzdem geht Weide zu den Menschen und bittet sie, um ihre Stimme.









Es ist Wahlkampf in Friesenheim. Aber irgendwie bekommt niemand groß etwas mit. Die Bürgermeisterwahl steht für den 21. Januar an. Bislang ist jedoch nur eine Bewerbung im Rathaus eingegangen: Bürgermeister Erik Weide tritt wieder an und nimmt sich viel vor. Am 27. Dezember, 18 Uhr, endet die Bewerbungsfrist.