Bürgermeisterwahl: Neubulacher stimmen noch vor den Sommerferien ab

Nach dem erklärten Rücktritt von Bürgermeisterin Petra Schupp zum 30. Juni soll alsbald entschieden sein, wer künftig an der Spitze des Rathauses steht.
Bürgermeisterin Petra Schupp hat nach längerem Ausfall aus gesundheitlichen Gründen ihren Rücktritt als Rathauschefin erklärt. Ihre Amtszeit endet daher zum 30. Juni dieses Jahres. Um die Neubesetzung der Bürgermeisterstelle nach dem Ausscheiden Schupps schnellstmöglich zu erreichen – schon seit Monaten führt ihr Stellvertreter Lars Dannenmann die Amtsgeschäfte – , hat der Neubulacher Gemeinderat in einer Sondersitzung am Montag die Weichen für die Bürgermeisterneuwahl gestellt. Diese soll am Sonntag, 12. Juli, stattfinden.