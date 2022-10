1 Wer besteigt den Chefsessel im Neubulacher Rathaus? Am 6. November wird gewählt. Foto: Fritsch/Archiv

Das Rennen um den Chefsessel im Neubulacher Rathaus ist eröffnet. Der Gemeindewahlausschuss verkündete nun offiziell die Namen der fünf Bewerber, die am 6. November ins Rennen gehen. Auch ein Stadtrat ist unter den Kandidaten dabei.















Neubulach - Fünf Kandidaten stellen sich am 6. November dem Votum der Neubulacher Bürgerschaft – sie alle bewerben sich für das Amt des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin.

Die Wahl kommt mit riesigen Schritten näher. Jetzt tagte im Neubulacher Rathaus der Gemeindewahlausschuss. Und der ließ alle fünf Kandidaten zur Wahl im November zu. Bisher offiziell bekannt waren nur Amtsinhaberin Petra Schupp und zuletzt auch Jens Kariko. Der Herrenberger hatte bereits vor einigen Tagen damit begonnen, Flyer in den Neubulacher Ortsteilen zu verteilen.

Stadtrat Blaurock kandidiert

Auch die jetzt offizielle Kandidatur von Heiko Funk ist mittlerweile keine Überraschung mehr, waberte der Name des Liebelsbergers doch schon seit geraumer Zeit durch die historischen Gassen der Neubulacher Altstadt. Ebenfalls aus dem Stadtteil Liebelsberg ist Hermann Claus, der für das Amt des Bürgermeisters kandidiert.

Aus dem Ortsteil Oberhaugstett wirft Andreas Blaurock seinen Hut in den Ring. Blaurock ist aktuell in der CDU-Fraktion im Neubulacher Gemeinderat aktiv.

Alle Kandidaten, so Lars Dannenmann im Gemeindewahlausschuss, hätten sämtliche erforderlichen Dokumente einbracht und könnten also zugelassen werden. "Auch die materielle Wählbarkeit ist erfüllt", hielt Dannenmann fest. Das bedeute im Detail, dass die Kandidaten die Wahlvoraussetzungen erfüllen. Also entweder deutscher Staatsbürger oder EU-Bürger sind und zudem nicht jünger als 25 Jahre, aber auch nicht älter als 68 Jahre sind.

Los entscheidet über Reihenfolge

Weil Schupp und Funk die Bewerbung am gleichen Tag in den Rathausbriefkasten einwarfen, musste das Los entscheiden, wer von beiden auf Position eins der Wahlliste stehen wird. Hauptamtsleiterin Susan Mäder betätigte sich daraufhin als Losfee und zog Funk als ersten Kandidaten. Somit wird der Stimmzettel am 6. November wie folgt in der Reihenfolge aussehen: Heiko Funk, Petra Schupp, Jens Kariko, Andreas Blaurock und Hermann Claus.

Alle fünf Bewerber haben nun die Chance, sich den Neubulacher Bürgern vorzustellen. Am Freitag, 21. Oktober, findet ab 19 Uhr in der Turn- und Festhalle die Kandidatenvorstellung statt.

Jeder der Bewerber hat 15 Minuten Redezeit, daran schließen sich 15 Minuten Fragerunde an. Die Vorstellung der Kandidaten wird übrigens auch im Internet übertragen.