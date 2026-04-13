Bürgermeisterwahl Malsburg-Marzell: Was die Kandidaten zum Ergebnis sagen

Dass die Bürgermeisterwahl in Malsburg-Marzell bei vier Bewerbern im ersten Wahlgang so eindeutig ausfiel, überraschte viele – auch Amtsinhaber Mario Singer, der sich „entsetzt“ zeigt.
Der künftige Bürgermeister von Malsburg-Marzell, Andreas Spicker, trat nach der Ergebnisverkündung vorne, dankte den Wählern, der Familie und bat die Bürger um Nachsicht, wenn anfangs noch nicht alles rund laufe. Zu den abgegeben Wahlversprechen stehe er ausdrücklich und werde sich voll für den Ort einsetzen: „Ich werde ab morgen die Ärmel hochkrempeln und mich auf das Amt vorbereiten“, versprach Spicker.