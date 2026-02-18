Bürgermeisterwahl Malsburg-Marzell: Uwe Oehlschläger will sich für eine lebenswerte Berggemeinde einsetzen

Er will Bürgermeister Mario Singer bei der Wahl am 12. April in Malsburg-Marzell ablösen: Uwe Oehlschläger aus Kandern. Wir haben nachgefragt, woher seine Motivation rührt.
Auch mit 70 Jahren fühlt sich der pensionierte Polizeibeamte, der seit sechs Jahren in Kandern lebt und noch halbtags bei der Stadt Lörrach arbeitet, fit für das Bürgermeisteramt der Berggemeinde. Er sei gesund, aktiv und voller Motivation. „Am Ende geht es nicht um das Alter, sondern um Engagement, Verlässlichkeit und die Bereitschaft, sich mit ganzer Kraft für die Gemeinde einzusetzen“, betont der in Kiel geborene Herausforderer des Amtsinhabers Mario Singer.