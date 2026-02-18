Bürgermeisterwahl Malsburg-Marzell: Uwe Oehlschläger will sich für eine lebenswerte Berggemeinde einsetzen

Er will Bürgermeister Mario Singer bei der Wahl am 12. April in Malsburg-Marzell ablösen: Uwe Oehlschläger aus Kandern. Wir haben nachgefragt, woher seine Motivation rührt.

Auch mit 70 Jahren fühlt sich der pensionierte Polizeibeamte, der seit sechs Jahren in Kandern lebt und noch halbtags bei der Stadt Lörrach arbeitet, fit für das Bürgermeisteramt der Berggemeinde. Er sei gesund, aktiv und voller Motivation. „Am Ende geht es nicht um das Alter, sondern um Engagement, Verlässlichkeit und die Bereitschaft, sich mit ganzer Kraft für die Gemeinde einzusetzen“, betont der in Kiel geborene Herausforderer des Amtsinhabers Mario Singer.

„Ich bin von vielen Bürgern aus Malsburg-Marzell angesprochen und zu einer Kandidatur ermutigt worden. In vielen Gesprächen habe ich gespürt, dass der Wunsch nach einem offenen Ohr, nach Transparenz und nach einem guten Miteinander sehr groß ist“, sagt Oehlschläger im Gespräch mit unserer Zeitung zur Motivation für seine Kandidatur. Er werde bei der Wahl als unabhängiger Bewerber antreten.

Er kennt die Abläufe

Uwe Oehlschläger ist verheiratet, Vater von vier Kindern und Opa von zwölf Enkelkindern. Durch seine jahrelange Tätigkeit im öffentlichen Dienst und durch seine Teilzeittätigkeit bei der Stadt Lörrach nach der Pensionierung kenne er die Abläufe und Herausforderungen einer Kommunalverwaltung „sehr gut“.

Ihm sei ein respektvoller und vertrauensvoller Umgang mit den Bürgern , dem Gemeinderat und der Gemeindeverwaltung „sehr wichtig“. Er bringe durch sein Berufsleben, das ihn durch ganz Deutschland gebracht hat, und durch seine Lebenserfahrung einen großen Erfahrungsschatz mit. Als Bürgermeister wolle er zuhören, vermitteln und gemeinsam tragfähige Lösungen entwickeln.

Als wichtigste Ziele für die Gemeinde, die ein großes Potenzial habe, nennt Oehlschläger den Erhalt der Infrastruktur und eine vorausschauende Weiterentwicklung, damit Malsburg-Marzell lebenswert bleibe.

Für Familien und Ehrenamt

Ein zentrales Anliegen sei für ihn die Zukunft der Kinder und Familien. „Dazu gehören eine gute Ausstattung unserer Schule und des Kindergartens sowie eine verlässliche und sichere Schülerbeförderung“, sagt der ehrenamtlich vielfältig engagierte Kandidat, der unter anderem Übungsleiter beim TSV Kandern sowie Vorstandsmitglied des SPD-Ortsvereins Kandern-Malsburg-Marzell ist.

„Als Bürgermeister wäre es mir ein wichtiges Anliegen, das Ehrenamt wertzuschätzen, den direkten Austausch mit den weit mehr als 20 Vereinen zu pflegen und gute Rahmenbedingungen für deren wichtige Arbeit zu schaffen“, betont Oehlschläger die Bedeutung ehrenamtlichen Engagements. Dies sei unverzichtbarer Bestandteil eines Gemeinwesens, denn vom freiwilligen Einsatz und der Übernahme von Verantwortung lebe eine Gemeinde, sie seien wichtig für den Zusammenhalt einer Gemeinschaft.