Bürgermeisterwahl Malsburg-Marzell: Mario Singer hat in acht Jahren „viel Erfahrung gesammelt“

Die Bürger der Gemeinde sind für Amtsinhaber Mario Singer Motivation zur erneuten Kandidatur als Bürgermeister von Malsburg-Marzell.
Das sagte Mario Singer bei seinem Bürgergespräch in Kaltenbachs Weideschopf am Donnerstagabend. „Das umfassende Amt komplett auszufüllen, ist ,Learning by Doing’ und braucht drei bis vier Jahre Lehrzeit.“ Er habe in den vergangenen acht Jahren viel Erfahrung gesammelt und kenne die Örtlichkeiten und Gegebenheiten: „Die anderen Kandidaten müssen erst vieles lernen“, meinte Singer. Die Zusammenarbeit mit den Gemeinderäten sei nicht so gut gewesen, räumte er ein, sei aber in den jüngsten Sitzungen besser geworden.