Bürgermeisterwahl Malsburg-Marzell: Mario Singer hat in acht Jahren „viel Erfahrung gesammelt“

Die Bürger der Gemeinde sind für Amtsinhaber Mario Singer Motivation zur erneuten Kandidatur als Bürgermeister von Malsburg-Marzell.

Das sagte Mario Singer bei seinem Bürgergespräch in Kaltenbachs Weideschopf am Donnerstagabend. „Das umfassende Amt komplett auszufüllen, ist ,Learning by Doing’ und braucht drei bis vier Jahre Lehrzeit.“ Er habe in den vergangenen acht Jahren viel Erfahrung gesammelt und kenne die Örtlichkeiten und Gegebenheiten: „Die anderen Kandidaten müssen erst vieles lernen“, meinte Singer. Die Zusammenarbeit mit den Gemeinderäten sei nicht so gut gewesen, räumte er ein, sei aber in den jüngsten Sitzungen besser geworden.

Zu Singers zwei vorhergehenden Terminen seien nur wenige Bürger gekommen, sagte er auf Anfrage. An diesem Abend kamen zwölf Bürger, darunter der stellvertretende Feuerwehrkommandant Gregor Brombacher. Großes Thema war die unzulängliche Versorgung des abgelegenen Ortsteils mit Löschwasser. Der in den 1990er-Jahren in Kaltenbach angelegte Löschteich müsste seit längerem ausgebaggert und abgedichtet werden.

Mit Löschwasser versorgen

Das war Singer bekannt, der frühere Klärmeister Hanspeter Eichin wendet sich deswegen seit Jahren an die Verwaltung. Bislang jedoch, sagte Singer, sei man davon ausgegangen, die Löschwasserversorgung sei gegeben über den an den alten Hochbehälter oberhalb des Berghauses Johannes angeschlossenen Hydranten. Dieser jedoch ist aufgrund seiner Lage für die Feuerwehr nur schwer erreichbar. Die schnelle Lösung wäre eine 500 Meter lange Leitung vom Hydranten hinunter ins Dorf. Singer versicherte: „Ich habe das jetzt unter Zeugen gesagt: Das werden wir in Angriff nehmen.“

Die Leitung, sagte Singer, könne im laufenden Haushaltsjahr als außerplanmäßige Ausgabe finanziert werden. Nach umfassender Abklärung mit den zuständigen Stellen beim Landratsamt Lörrach könne man den Löschteich dann in den Haushalt 2027 aufnehmen.

Zum Wegfall des Schulbusses für Lütschenbach, Kaltenbach, Vogelbach und Käsacker stellte Singer klar, das beauftragte Kanderner Busunternehmen erhalte für nicht erbrachte Leistung kein Geld. Ab Inkrafttreten des neuen Busfahrplans Mitte Dezember würden die Ortsteile mit einem 15-Sitzer-Bus angefahren.

Bis dahin müsse eine Durststrecke von „netto einem halben Jahr“ bewältigt werden. Ein Pool von vier bis fünf ehrenamtlichen Fahrern zur Überbrückung dieser Durststrecke habe sich bislang nicht gefunden. Zur Idee einer Bürgerin, den alten Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr aufzurüsten und als Busfahrer einen Bauhofmitarbeiter abzustellen, sagte Singer, dann würden pro Schultag drei Stunden für Bauhof-Arbeiten fehlen – und es gebe nur vier Bauhofmitarbeiter.

Thema Ganztagsschule

Wenn im Schuljahr 2026/2027 der Rechtsanspruch auf einen Ganztagsschulplatz kommt, kann die Gemeinde das nicht anbieten. Wie Singer erklärte, bräuchte es drei Kräfte für die Ganztagsbetreuung der maximal sechs künftigen Erstklässler, was auch sehr hohe Beiträge für deren Eltern bedeute. Für die kommenden zwei Schuljahre bliebe die Möglichkeit des Schulbesuchs in Tannenkirchs Ganztagsgrundschule. Gelte ab Schuljahr 2029/ 2030 der Rechtsanspruch für alle vier Klassenstufen, könne der Bedarf in Malsburg-Marzells Schule auf rund 20 Grundschüler steigen.