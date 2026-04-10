Bürgermeisterwahl Malsburg-Marzell: Einwohner haben die Wahl zwischen vier Kandidaten

1174 Wahlberechtigte sind am Sonntag zur Wahl des Bürgermeisters in Malsburg-Marzell aufgerufen.

Gewählt werden kann am Sonntag, 12. April, von 8 bis 18 Uhr. Vier Kandidaten stehen zur Wahl: Amtsinhaber Mario Singer, seit 2018 Bürgermeister von Malsburg-Marzell, der pensionierte Polizeibeamte Uwe Oehlschläger, Andreas Spicker, stellvertretender Leiter des Finanzamts Lörrach, und Ralf Argast, Betriebswirt beim Tiefbauamt der Stadt Kandern. In dieser Reihenfolge, die identisch ist mit dem Eingang der Bewerbungen, stehen sie auch dem Stimmzettel.

Es gibt drei Wahllokale: im Bürgerhaus Edenbach in Malsburg, in der Stockberghalle in Marzell, und im Rathaus befindet sich das Briefwahllokal. Bis Freitagvormittag sind laut Hauptamtsleiter Patrick Seemann 280 Briefwahlunterlagen beantragt worden – ein ähnlicher Wert wie bei der Landtagswahl im März. 24 Wahlhelfer sind am Sonntag im Einsatz.

Seemann rechnet gegen 19 Uhr mit einem Ergebnis. Dieses wird im Bürgerhaus Edenbach verkündet, auch Landrätin Marion Dammann wird erwartet.

24 Wahlhelfer sind im Einsatz

„Die vergangenen Wochen waren geprägt von intensiver Vorbereitung, damit der Ablauf reibungslos gewährleistet werden kann“, teilt Seemann mit. Sein besonderer Dank gelte seiner Kollegin im Wahlamt und allen Wahlhelfern, die mit großem Engagement ihren Beitrag zu dieser wichtigen demokratischen Aufgabe leisten würden.

„Der Wahlsonntag ist ein besonderer Moment, welcher für die gelebte Demokratie und Bürgerbeteiligung steht“, sagt der Hauptamtsleiter. Er hoffe darauf, dass viele Bürger von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen.