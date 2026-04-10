Bürgermeisterwahl Malsburg-Marzell: Einwohner haben die Wahl zwischen vier Kandidaten

1174 Wahlberechtigte sind am Sonntag zur Wahl des Bürgermeisters in Malsburg-Marzell aufgerufen.
Gewählt werden kann am Sonntag, 12. April, von 8 bis 18 Uhr. Vier Kandidaten stehen zur Wahl: Amtsinhaber Mario Singer, seit 2018 Bürgermeister von Malsburg-Marzell, der pensionierte Polizeibeamte Uwe Oehlschläger, Andreas Spicker, stellvertretender Leiter des Finanzamts Lörrach, und Ralf Argast, Betriebswirt beim Tiefbauamt der Stadt Kandern. In dieser Reihenfolge, die identisch ist mit dem Eingang der Bewerbungen, stehen sie auch dem Stimmzettel.