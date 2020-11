Bürgermeisterwahl Loßburg Frist abgelaufen: Es bleibt bei zwei Kandidaten

Das Thema Briefwahl ist in diesem Jahr so wichtig wie nie. Es haben bisher insgesamt 800 Frauen und Männer die dafür notwendigen Unterlagen angefordert. "Bei der vorigen Wahl waren es 1100 Briefwähler", so Wahlleiter Gerd Maser. "Diese Zahl werden wir durch die Corona-Situation dieses Mal sicherlich übertreffen."

Am kommenden Freitag, 27. November, stellen sich die Kandidaten vor – wegen Corona dieses Mal auf digitalem Weg. Die Kandidaten haben jeweils zehn bis 15 Minuten Zeit, um sich präsentieren. Anschließend ist Zeit für Fragen von Bürgern. Einwohner können ihre Fragen vorab bei der Gemeindeverwaltung per E-Mail an buergermeisterwahl@lossburg.de einreichen.