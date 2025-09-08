Bürgermeisterwahl: Lebendige Fragerunde und ruhige Vorstellung der Kandidaten

Ein faires Duell haben sich die Kandidaten Monika Isele und Amtsinhaber Peter Palme zur Bürgermeisterwahl geliefert. Zwölf Tage Wahlkampf verbleiben.
Die öffentliche Kandidatenvorstellung am Sonntagabend vor etwa 450 Besuchern in der Stadthalle Zell, war das wohl wichtigste Duell der beiden Bewerber. Trotz unterschiedlicher Positionen im Wahlkampf blieb bei dieser Vorstellung der Ton zwischen den beiden Kandidaten – Marion Isele aus Muggenbrunn und Amtsinhaber Peter Palme – respektvoll. Beide bemühten sich sichtlich, ihre Visionen für die Zukunft der Stadt Zell klar und verständlich zu vermitteln.