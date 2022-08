2 Sonja Rajsp-Lauer tritt nicht zur Bürgermeisterwahl an... Foto: Dold

Hinter vorgehaltener Hand wurde getuscht: "Sonja Rajsp-Lauer macht es". Immer wieder wurde sie darauf angesprochen, wie es mit ihrer Kandidatur zur Bürgermeisterin aussehe. Nun ist klar: Es war ein Gerücht.















Lauterbach/Zimmern u.d.B. - "Auf jedem Festle wurde ich darauf angesprochen", sagt Sonja Rajsp-Lauer. "Ich kann nun sagen: Es stimmt nicht. Ich werde mich nicht um das Amt bewerben", sagt sie.

Und doch: So ganz abwegig war der Gedanke nicht. "Zeitweise habe ich mir das schon überlegt", gibt sie zu. Eine Kandidatur wäre aber nur unter bestimmten Bedingungen in Frage gekommen. Zum einen, wenn sich niemand beworben hätte. Da nun aber Michael End und Jürgen Leichtle ihre Kandidaturen abgegeben haben, habe sich das erledigt, so Rajsp-Lauer.

Bei AfD-Kandidat wäre sie angetreten

Sie hätte sich außerdem eine Kandidatur überlegt, wenn lediglich ein Spaßkandidat angetreten wäre – oder aber lediglich ein Vertreter der AfD. "Da hätte ich nicht einfach zugucken können", erklärt sie.

Sie habe sich auch mit ihrem Mann darüber unterhalten. Aber schnell war klar: Ein Amt als Bürgermeisterin von Lauterbach hätte ihr ganzes Leben verändert. So kümmert sie sich um das Restaurant "Aladin und Frieda", sie hat ein Marketingbüro, Ferienwohnungen – und nicht zuletzt ist sie als Kreisvorsitzende der Grünen politisch tätig. "Ich kann mich in Lauterbach nach wie vor im Gemeinderat einbringen und dort Impulse setzen", sagt sie.

Häufig nach Kandidatur gefragt worden

Die vergangenen Wochen wird sie aber nicht so schnell vergessen: "Es war eine verrückte Zeit", erinnert sie sich. Nur eins würde sie noch interessieren – wer das Gerücht in die Welt gesetzt habe, dass sie für die Nachfolge von Norbert Swoboda kandidiere. "Die Leute haben mich oft gefragt, ob ich mich schon beworben habe", sagt sie.

Neben Michael End hat sich auch Jürgen Leichtle beworben. Er sagte gegenüber unserer Zeitung, dass er bei seiner Wahl in Lauterbach "natürlich das Amt als ehrenamtlicher Bürgermeister in Zimmern unter der Burg weiterführen" werde. Er sei mit Zimmern eng verwurzelt, das werde so bleiben. Ebenso die bislang sehr gute Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat.

Im Falle seiner Wahl in Lauterbach werde er seinen Hauptberuf als Projektentwickler aufgeben. Die ehrenamtliche Arbeit in Zimmern gehe unvermindert weiter. "Die Gemeinde liegt mir am Herzen, das wird auch so bleiben." Den Zimmerner Gemeinderat habe er über seine Pläne informiert.

Mit Zimmern eng verbunden

Leichtle war vor rund zweieinhalb Jahren am 9. Februar 2020 als ehrenamtlicher Bürgermeister von Zimmern gewählt worden. Er erhielt bei einer Wahlbeteiligung von 75 Prozent im ersten Durchgang gleich 80,1 Prozent der Stimmen und setzte sich klar gegen seinen Mitbewerber Stefan Buck durch. Leichtle trat die Nachfolge von Elmar Koch an. Leichtle betont: "Ich will weiter Schultes in der Schlichemtalgemeinde bleiben. Ans Aufhören habe ich noch nie gedacht."

Leichtle wohnt in Rottweil. Von Zimmern unter der Burg bis Lauterbach wären es indes rund 40 Minuten Fahrtzeit.