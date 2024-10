1 Für die Bürgermeisterwahl am 10. November ist Matthias Gutbrod der einzige Bewerber. Der 43-Jährige steht damit vor seiner dritten Amtszeit in Kippenheim. Foto: Gemeinde

Für die Bürgermeisterwahl in Kippenheim am 10. November gibt es nur einen Kandidaten: den Amtsinhaber.









Bis Anmeldeschluss am Montag um 18 Uhr wurde nur eine einzige Bewerbung für die Bürgermeisterwahl in Kippenheim abgegeben – und zwar die von Amtsinhaber Matthias Gutbrod. Das bestätigte Rathausmitarbeiter Jonas Pies am Abend unserer Redaktion.