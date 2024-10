Bürgermeisterwahl Kippenheim: Amtsinhaber Matthias Gutbrod will mit den Bürgern ins Gespräch kommen

1 Auch wenn Amtsinhaber Matthias Gutbrod der einzige Bewerber für Kippenheim ist, will er dennoch Bürgergespräche anbieten. Foto: Gemeinde

Amtsinhaber Matthias Gutbrod gibt die Termine für Gesprächsangebote für die Bürgermeisterwahl in Kippenheim bekannt









Die Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Kippenheim ist am 10. November. Der amtierende Bürgermeister Matthias Gutbrod ist nach Ablauf der Bewerbungsfrist der einzige Bewerber. Gutbrod hat dennoch bereits angekündigt, seine Wahlkampagne wie geplant durchzuführen. „Ich werde meine Gesprächsangebote für die Bürgerinnen und Bürger in jedem Fall anbieten“, erläutert Gutbrod in einer Pressemitteilung. Gutbrod will dabei einen Rückblick auf die vergangenen Projekte seiner Amtszeit geben aber auch seine Themenschwerpunkte für die Zukunft darlegen. „Es gibt noch vieles in der Gemeinde zu tun, ich möchte meine Ideen gerne den Bürgern vorstellen aber auch Rückmeldungen der Bürger dazu einholen“, betont Gutbrod. Die Termine werden in den kommenden zwei Wochen stattfinden: