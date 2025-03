Bürgermeisterwahl ist Thema bei Haslacher Elfimess: Das waren die Kandidaten der Narren

1 Büttel Thomas Rauber (rechts) hatte als Kandidat viele Ideen, die auch Zunftmeister Manuel Seitz gefielen. Foto: Reinhard

Natürlich war die bevorstehende Bürgermeisterwahl das Hauptthema bei der Haslacher Elfimess im Gasthaus Raben. Neben den bereits bekannten gesellten sich neue Kandidaten aus den Reihen der Narren dazu. Die hatten visionäre Ideen für die Stadt.









Büttel Tobias Rauber begrüßte die Gäste in einem breiten amerikanischen Akzent. Er beschwerte sich, dass er in den USA nicht Präsident werden kann, da er dort nicht geboren ist; „deswegen komme ich jetzt zu euch Flitzpiepen“, erklärte er. Die anderen Kandidaten habe er sich bereits angeschaut. „Und da kann ich nur fragen: Ist das euer Ernst oder kann das weg?“. Bei Noch-Bürgermeister Philipp Saar käme „Saar“ aufgrund seiner Freunde bei der Sparkasse wohl von „Spar“. „Aber wir brauchen ja auch eine neue Anlage für die Stadthalle“, merkte Rauber an.